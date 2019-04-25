İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformundan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu yaptığı açıklamada, “Başta kıdem tazminatımız olmak üzere her türlü hak gasplarına karşı bu alanlardayız” dedi.

Avcılar Marmara Caddesi’nde üzerinde havuz başında yapılan açıklamayı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erol Özdemir okudu. Konuşmasına İkitelli’de istismar edilen 5 yaşındaki çocuğu hatırlatarak başlayan Özdemir, “Bu 1 Mayıs’ın ana taleplerinden biri de ‘Çocuklarımıza dokunmayın’ olacaktır” dedi.

İşçilerin 12 saate kadar çalıştığını, asgari kölelik ücreti ile geçinmek zorunda kaldığını, örgütlenme hakkının elinden alındığını, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini ifade eden Özdemir, “Yaşadığımız sorunların hiçbiri alın yazısı değil, sermaye düzeninin kâr hırsıyla bizlere reva gördüğü yaşamdır” dedi.

Krizin faturasının işçi sınıfına kesilmeye çalışıldığını, son olarak kıdem tazminatının gasbedilmek için hedefe konduğunu belirten Özdemir, “Kazanılmış hakları korumak ve daha güzel adil paylaşımın olduğu, demokratik, barış ve kardeşlik dolu bir gelecek istiyorsak 1 Mayıs’ta daha güçlü, örgütlü durarak alanlarda olmak taleplerimizi haykırmak, hepimizin omuzlarındaki sorumluluktur” diye konuştu.

Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı ise, “Emeğin hakları, demokratik, insanca yaşanabilecek bir ülke için bir araya geldik. bugün içinde ülkemizde egemenler, sermaye emeklerin bütün haklarını ortadan kaldırmaya dönük bir programı bize dayatıyorlar. Krizin faturasını emekçilere çıkartma programı. Maliye Bakanı, ‘Kıdem tazminatını fona devreceğiz’ dedi. Kıdem tazminatı kazanılmış en önemli hakkımızdır. Bu fonu sermayeye yatıracaklar. Bizler bu hakları mücadele ederek aldık. BES’e neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Biz gerçek anlamda insanca yaşanacak emekli aylığı istiyoruz. Hem bireysel emeklilik hem kıdem tazminatı için emeğin, demokrasinin, barışın tüm talepleri için beraber mücadele edeceğiz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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