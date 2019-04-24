TÜPRAŞ işçileri 1 Mayıs’ta “Kazanılmış haklarıma dokunma” diyecek

Turan KARA

İzmir

TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin tıkanmasıyla işçiler eylemlerini sürdürüyor. Koç Holding, son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmadı ve süreç ara bulucu aşamasında. TÜPRAŞ işçileri hem sözleşme taleplerinin kabul edilmesi talebiyle hem de kıdem tazminatının gasbına karşı “Kıdem tazminatıma dokunma” diyerek 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

‘GENEL GREV ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ’

Petrol-İş Aliağa Şube İdari Sekreteri Veysel Gündüz, “2019-2020 TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesinde mücadelemiz devam ediyor. Önümüzde 1 Mayıs var ve bu mücadeleyi 1 Mayıs’a taşımak gibi bir derdimiz var” dedi. Hükümetin açıkladığı reform paketinin içindeki en önemli maddelerden bir tanesinin kıdem tazminatının fona devri olduğunu belirten Gündüz, “Başta konfederasyon olarak Türk- İş’in, Petrol-İş’in genişletilmiş temsilciler kurulunda almış olduğu genel grev kararı var. Bu genel grev çağrısını buradan yineliyoruz. 1 Mayıs’la ilgili başta kıdem tazminatı olmak üzere taşeron meselesi ve işçi sağlığı iş güvenliği üzerinden yeniden güçlü bir ses çıkarmalıyız” diye konuştu.

‘SERMAYEYE DERS VEREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

Türkiye emek hareketinin TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesini takip edip işçilere destek vermesi gerektiğinin altını çizen Gündüz, “TÜPRAŞ sadece 4 bin 300 kişiyi ilgilendirmiyor, aynı zamanda Türkiye’deki emek hareketine yön verebilecek bir eylemselliğe doğru gidiyoruz. Çünkü ekonomik değeri ve oluşturduğu katma değer açısından Türkiye’de krize sebep olacak bir şirketten bahsediyoruz. Koç Holdinge bağlı olarak Arçelik, Beko gibi birçok kuruluş var. Hem TÜPRAŞ işçisi olarak hem de Türkiye işçi sınıfı olarak üretimden gelen gücümüz olduğu kadar tüketimden gelen gücümüzü de kullanmalıyız, sermayeye bir ders verebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

‘HAKLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILARI BERTARAF EDECEĞİZ’

Petrol-İş Aliağa Şube Yönetim Kurulu Üyesi TÜPRAŞ İşçisi İlker Yüksek de “Kazanılmış haklarımıza ciddi anlamda bir saldırı var. Ama biz TÜPRAŞ işçileri olarak bu saldırıları bertaraf edeceğiz” dedi. 1 Mayıs arifesinde saldırıların sadece TÜPRAŞ’tan ya da Koç Holdingden gelmediğini belirten Yüksek, “Malum siyasi iktidar kıdem tazminatına göz dikti. İşçi sınıfının elinde kalan son kalesini tarumar etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da zorunlu BES kesintileri var. Bunun için 1 Mayıs çok önemlidir. Bunları yeniden haykırmak için 1 Mayıs’ta mutlaka alanlarda olmamız lazım. Hatta sloganımız da ‘Kıdem tazminatımıza dokunan elleri kırarız’ olabilir” diye konuştu.

Petrol-İş Aliağa Şube Yönetim Kurulu Üyesi TÜPRAŞ İşçisi Murat Eden de kazanılmış haklarından taviz vermek istemediklerini belirterek, “Bunu 1 Mayıs’ta alanlarda bütün işverenlere bütün sermaye sahiplerine göstereceğiz” dedi.

‘SİSTEMATİK BİR SALDIRI’

Petrol-İş Aliağa Şube Yönetim Kurulu Üyesi PETKİM İşçisi Mustafa Ediz de TÜPRAŞ’taki TİS’te yaşanan sorunlara değinerek, “Bunun sistematik bir sermaye saldırısı olarak düşünmek lazım. Çünkü işverenin geçmişteki reflekslerine baktığımızda böyle bir tutum içerisinde değildi. Bugün siyasi iktidardan beslenen, sınıfın kendi güçsüzlüğü içinde bir pay kapma çabasında olarak da değerlendiriyorum. Ama düşündüğü gibi olmayacak. İşçiler bugün kıdem tazminatına, bir avuç kalan kazanımlarına yönelik mücadelesini verecektir. Bunun başlangıcı olarak da 1 Mayıs var önümüzde” dedi.

‘HAKKIMIZA UZANAN ELLERİ YOK ETMESİNİ BİLİRİZ’

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ise yaptığı açıklamada, “Aliağa, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’de eş zamanlı eylemlerimiz sürüyor. Mevcut haklarımızı korumak ve rafineride çalışan bir işçinin alması gereken bir ücret neyse öyle bir toplusözleşme yapmaya kararlıyız. Bu saatten sonra 4 rafineride de her an her şey gelişebilir. 4 bin 300 çalışanı ile tüm TÜPRAŞ işçisi eylemdedir” dedi

1 Mayıs hazırlıklarının da sürdüğünü belirten Oktay, “Her zamankinden çok daha fazla katılımla coşkuyla alanlarda olacağız. Geçmiş dönemlere nazaran katılımın çok daha yüksek olması lazım. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu devletin bakanı kıdem tazminatının fona devredileceğini ve bunu yıl sonuna kadar hayata geçireceklerini söyledi. Biz de diyoruz ki kıdem tazminatı bizim 1936’dan bugüne kadar kazandığımız haktır bu hakka uzanan elleri yok etmesini biliriz. Dolayısıyla hazırlamış oldukları tasarıyı geriye çektirene kadar alanlarda olacağız” dedi.

TÜPRAŞ İŞÇİLERİ 4 İLDE DÜN DE EYLEMDEYDİ

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmayıp tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı uyarı eylemleri dün de devam etti. Fabrika kapısı önünde toplanarak açıklama yaparak taleplerini yineleyen işçiler, “Koç Holdingin devlet baskısı ile sözleşmeyi bitirmesine engel olacağız” dedi.

İzmir’de öğle arasına kadar süren eylemde işçiler fabrika içinde de yürüyüş ve sloganlarla yürüyerek seslerini fabrika yönetimine duyurmaya çalıştı.