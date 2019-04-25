WikiZero olarak bilinen 0wikipedia kapanıyor, işte alternatifler

Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden beri erişime engelli durumda olan Wikipedia'ya alternatif olan 0wikipedia.org'un kapatılacağı duyuruldu. WikiZero olarak bilinen 0wikipedia.org'un kapatılmasının nedeninin "hukuki sebepler" olduğu belirtildi.

Wikimedia Vakfı’na bağlı WikiZero ekibinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yakın bir zamanda hukuki sebeplerden dolayı 0wikipedia.org adresi kapatılacaktır. Yeni alternatif alan adları ile devam edeceğiz" denildi.

WikiZero'nun sunduğu alternatif erişim adresleri şöyle:

(HABER MERKEZİ)

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