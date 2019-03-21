Wikipedia'dan AB'nin yeni telif yasasına karşı eylem

Wikipedia'nın Almanca, Danca, Çekçe ve Slovakça sayfaları, 26 Mart Salı günü son görüşmesi yapılacak Avrupa Birliğinin (AB) yeni telif yasası nedeniyle bugün 24 saatlik karartma eylemi yapıyor.

Wikipedia'nın ilgili dildeki sayfalarına girmeye çalışanlar, bilgilendirme mesajına yönlendiriliyor. Yasanın İnterneti ciddi şekilde kısıtlayabileceğine dikkat çekilen mesajda, en küçük platformların bile telif hakkı sorunlarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Mesajda yasanın düşünce, sanat ve basın özgürlüğünü önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulandı. Yaklaşık 5 milyon kişinin ve 145 insan hakları örgütünün yasaya karşı olduğu belirtilen mesajda tüm ziyaretçiler, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile iletişim kurmaya ve yasa hakkındaki görüşlerini bildirmeye çağırıldı.

Wikipedia'nın Almanca, Danca, Çekçe ve Slovakça sayfaları 26'sında son görüşmesi ve muhtemelen oylaması yapılacak olan AB'nin yeni telif yasası nedeniyle bugün 24 saatlik karartma eylemi yapıyor. Wiki'nin ilgili dildeki sayfalarına girmeye çalışanlar şu mesaja yönlendiriliyor pic.twitter.com/jcQexIajHZ — İsmail Gökhan Bayram (@igbayram) 21 Mart 2019

Yasanın 26 Mart'ta oylanması bekleniyor. (MEDYA SERVİSİ)

AP ve AB Konseyi, telif hakları yasalarının güncellenmesinde uzlaştı