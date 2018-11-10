Bakan, Wikipedia yanÄ±tÄ±nda yasaÄŸÄ± savundu

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan Wikipediaâ€™nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¶nergesine verdiÄŸi yanÄ±tta yasak kararÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸini ifade etti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Onursal AdÄ±güzel’in ‘Wikipedia sorusu’na UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yanÄ±t geldi. Gelen yanÄ±tta, “YapÄ±lan son kontroller neticesinde, eriÅŸim engellenmesine dayanak oluÅŸturan içeriklerin muhteviyatÄ±nÄ±n yeterli ölçüde deÄŸiÅŸtirilmediÄŸi görülmüÅŸtür” ifadesine yer verildi. YanÄ±ta iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan AdÄ±güzel, “Wikipedia’daki 40 milyon civarÄ±ndaki içeriÄŸe eriÅŸim saÄŸlanamamasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n haber alma ve bilgi edinme haklarÄ±na açÄ±k bir müdahaledir” dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AdÄ±güzel’in, 29 Nisan 2017 tarihinde eriÅŸime engellenen Wikipedia’nÄ±n yeniden eriÅŸime açÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi soru önergesine, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan’dan yanÄ±t geldi. Gelen yanÄ±tta, “Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde göstermeye çalÄ±ÅŸan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayÄ±lÄ± Kanunun 8/A maddesine göre eriÅŸimin engellenmesi tedbiri uygulanmÄ±ÅŸ ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸinin kararÄ± ile onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r. EriÅŸim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiÄŸi ÅŸeklindeki iftiralarÄ± içeren makalelerde yer alan içerikleri kaldÄ±rmasÄ± konusunda yasaya ve uluslararasÄ± uygulamalara uygun bir ÅŸekilde uyarÄ±lmÄ±ÅŸ, ancak bu konuda bir adÄ±m atÄ±lmamasÄ± nedeniyle eriÅŸim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

‘ERÄ°ÅžÄ°M ENGELÄ° Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜNE SALDIRIDIR’

Vikipedi’nin 19 aydÄ±r eriÅŸime engelli olduÄŸunun ve bu durumun kabul edilemez olduÄŸunu kaydeden CHP’li AdÄ±güzel ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “BilindiÄŸi gibi Wikipedia’nÄ±n Türkiye’yi terör örgütleri ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde gibi gösteren iki makaleyi kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile ve bu makalelerin bulunduÄŸu URL’ye eriÅŸim engelleme prosedürü yerine getirilebilecekken, gerekçeli dahi olmayan bir mahkeme kararÄ± ile sitenin tamamÄ±na eriÅŸim engellenmiÅŸtir. 29 Nisan 2017’den beri devam eden siteye yönelik bu topyekûn eriÅŸim engellemesi ifade özgürlüÄŸüne yönelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r.”

Wikipedia’nÄ±n reklamsÄ±z ve kar amacÄ± gütmeyen bir internet kütüphanesi olduÄŸunu ama 40 milyon civarÄ±ndaki içeriÄŸe eriÅŸim saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AdÄ±güzel, uygulamayÄ± “vatandaÅŸlarÄ±n haber alma ve bilgi edinme haklarÄ±na açÄ±k bir müdahaledir” sözleriyle eleÅŸtirdi.

‘YANIT TATMÄ°N EDÄ°CÄ° DEÄžÄ°L’

Wikipedia’nÄ±n Ocak ayÄ±nda bir açÄ±klama yaparak ilgili makale içeriklerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gittiÄŸini belirten AdÄ±güzel, “BakanlÄ±ÄŸÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n bilgi edinme ve haber alma haklarÄ±na müdahalesi ne yazÄ±k ki kurumlarda bulunan kiÅŸilerin kiÅŸisel kararlarÄ±na kalmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r” dedi.

“1.5 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r devam eden topyekun bir eriÅŸim engelleme kararÄ±nÄ±, ilgili tarafÄ±n içerikleri düzeltme yönündeki iyiniyetli çabalarÄ±nÄ± görmezden gelerek devam ettirmenin ölçülü ya da orantÄ±lÄ± olduÄŸunu kabul etmemiz mümkün deÄŸildir” diye sözlerine devam eden AdÄ±güzel, soru önergesine verilen cevabÄ±n tatmin edici olmadÄ±üÄ±nÄ± da söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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