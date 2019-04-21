EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs

Volkan PEKAL

Adana

Seçim öncesi “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a; çıksın artık bu yasa” sloganıyla taleplerini ifade eden EYT’liler, şimdi de “Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs” sloganıyla alanlara çıkarak taleplerini dile getirmeye hazırlanıyor.

Ekonomideki daralma ikisi de 46 yaşında olan Mafer Ayhan ve Taşkın Can’a işsizlik olarak fatura edilmiş. Kendi yaşlarında olanların ya üniversitede çocuğu oluğunu ya da evlenmeyi bekleyen çocukları olduğunu belirten Taşkın Can, “Bizler rüşvet istemiyoruz. Sadece işe başladığımızda geçerli olan yasa ile emekli olmak istiyoruz. Ben Cumhurbaşkanı’nın emekli olduğu yaşta işsiz biriyim. Kendisinin sahip olduğu hak neden vatandaşa çok görülüyor? Ben de yaklaşık 1.5 aydır işsizim” diye konuştu.

AÇ MI KALALIM?

Emekli olması için gerekli 5 bin primi çoktan aşarak 8 bin 500 gün prim ödediğini belirten Mafer Ayhan da şöyle konuştu: “Ama 5 sene daha beklemek zorundayım. Burada bir tuhaflık var. ‘Emeklisin ama şu yaştan sonra emekli maaşını alacaksın. 6 yaşından beri çalışıyoruz. Bir işyerine gittiğin zaman diyor ki 35-36 yaşından fazla olanlar hiç gelmesin form bile doldurmasın diyor. Ne yapalım aç mı kalalım?” 42 yaşındaki Tekstil İşçisi Hayriye Akkaya, işsiz değil ancak ücretsiz izne gönderilmiş. “Çoğu kez işyerine gittiğim zaman işveren bana sen biraz geride dur diyor. Çünkü çalışan 25-30 yaşlarında gençlerimiz var. Biz yaşça kaybettiğimizden dolayı işveren sen evinde otur diyor” diyen Akkaya şöyle devam etti: “Evliyim. Çocuklarım var. Çocuklarıma bakmak zorundayım. Çalışıyorum ama 15 günden beri ücretsiz izindeyim. 2 bin lira aldığım maaştan her hafta 150 lirayı pazara veriyorum. Çocuklar dengeli beslenmek zorunda; evime süt, et alamıyorum. 2 bin lira ile nereye kadar geçineceğiz bilmiyorum. EYT tişörtümle 1 Mayıs’a ön sıralarda katılacağım.”

"İŞÇİLER KENDİ MEYDANLARINA GELSİNLER"

Haklarını almak için toplantılarına devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Adana Temsilcisi Cengiz Yıldız da kendilerine yönelik hükümet cenahından yöneltilen “Çift dikiş yapacaklar” 35’lik emekliler olacak” şeklindeki ifadelere şu sözlerle tepki gösterdi: “6.5 milyon emekli asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. Emeklilerin hak ettiği maaşı verirse emin olun emekliliği gelen hiç kimse çalışmaz. Ama 900 lira, bin lira emekli maaşı ile emeklinin çoluk çocuğunu nasıl geçindirmesini bekliyorsunuz? Evinin kirasını nasıl ödemesini bekliyorsunuz? Gündemimizde 3600 ek gösterge de var. Maaşları düşeceği için memurların büyük kısmı emekli olmuyor.”

Yeni işe başlayan ya da başlamış gençler için de mücadele ettiklerini söyleyen Yıldız, “65 yaşında emekli olacaklar. Aylık bağlanma oranları ile mücadele ediyoruz. Bizim alanlarda olmamamız için hiçbir neden yok. Herkesin sorunları ortak” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 1 Mayıs'ta alanlardayız

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