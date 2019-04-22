Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Nisan 2019

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'mesajı verdiniz' açıklaması, Devlet Bahçeli'nin saldırıyı onaylayan söylemleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe mitingi ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

19 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)