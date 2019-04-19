Sudan’da Beşir sonrası en büyük gösteri: İktidar halka!

Sudan’da Ömer Beşir’in devrilmesinden sonraki en kitlesel gösteri gerçekleştirildi. Yüz binlerce Sudanlı yönetime el koyan askeri cuntaya iktidarı halka devretmesi çağrısı yaptı. Sudanlılar, başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önüne yürüdü ve buradan “Geçici Askeri Konsey”e seslendi.

"HALKIN SEÇİMİ DEVRİMDİR"

Guardian’ın haberine göre Perşembe günü akşam saatlerinde sokakları doldurmaya başlayan yüz binlerce kişi, Beşir’in devrilmesi sonrası en kitlesel gösteriyi gerçekleştirdi. “Özgürlük ve devrim halkın tercihidir” ve “Sivil yönetim” sloganları atılan gösteride, güvenlik güçlerinin protestolar sırasında gerçekleştirdiği insan hakkı ihlallerini gösteren bir de belgesel gösterimi yapıldı.

"ASKERİ YÖNETİMİ DE DEVİRECEĞİZ"

Guardian’a konuşan 24 yaşındaki Samia Abdallah, “İktidar sivil halka verilene kadar sokaktayız. Askeri yönetimi de devireceğiz” dedi.

Sudanlılar, ekmek zammıyla başladıkları gösterileri Aralık 2018’den bu yana rejimin değişmesi talebiyle sürdürüyorlardı. 6 Nisan’dan bu yana da Hartum’daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahı önünde oturma eylemi yapılıyordu. Halk protestoları 30 yıllık İslamcı Ömer Beşir iktidarına son vermiş ancak halk ayaklanmasını sona erdirmek üzere bu kez de ordu darbe yapmıştı.

Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

"KARŞI DEVRİMCİLER STRATEJİK POZİSYONLARINI KORUYOR"

Middle East Eye (MEE) haber sitesine “Sudanlı demokratik güçler bir sonraki mücadeleye hazır mı?” başlıklı bir makale yazan Sudanlı Akademisyen Osama Abuzaid, “Karşı devrim, karşı demokrasi güçleri hâlâ kamu ve özel sektördeki stratejik pozisyonları işgal ediyor ve bu büyük bir risk” dedi. Sosyal medyada ise “elektronik troller” olarak adlandırılan grupların yalan haber ve dedikodular yayarak devrimci güçleri zayıflatmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle de halk hareketinin lider örgütlerinden birine dönüşen Sudan Meslek Odaları Birliğinin (SPA) hedef alındığına dikkat çekti.

Sudan Meslek Odaları (SPA) nasıl kuruldu, ne yaptı?

"GELECEK İÇİN NET BİR VİZYON GELİŞTİRİLMELİ"

Abuzaid, “Bu çabalara rağmen siviller SPA’nın protesto çağrılarına kitlesel yanıt veriyorlar. Sudan’daki siyasi durum açısından zaman faktörü kritik. Sahada, siyasi partiler yetki ve ideolojilerini savunmalı, ulusal önceliklerin altı çizilmeli. İktidar partisinin suçlarına odaklanmaktan önce, gelecek için net bir vizyon geliştirilmeli. (Sivil) hükümet kurulur kurulmaz, geçiş dönemi yargısıyla ilgili tüm demokratik seçeneklerini ele alma görevini üstlenecektir” dedi. Abuzaid ayrıca siyasi güçlerin, halka, ayrıntılı ekonomik plan da içeren net eylem ve reform programı sunması gerektiğine dikkat çekerek, “Karmaşık bir görev Sudan’ın siyasi partilerini bekliyor ve çok geç olmadan bu ortak amaç etrafında birleşmeleri gerekiyor” dedi. (DIŞ HABERLER)

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