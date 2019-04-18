Sudan’da muhalefet askeri yönetimle görüştü, taleplerini iletti

Sudan'da rejim ve darbe karşıtı eylemlerin örgütleyicisi konumundaki Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), Askeri Geçiş Konseyi ile görüşme yaptı. Görüşmede askeri yönetime ‘Özgürlük ve Değişim Bildirgesi’nde yer alan talepler iletildi.

SPA yöneticilerinden Medeni Abbas Medeni, “Yönetimin sivil geçiş hükümetine teslimiyle ilgili talebimizi vurguluyoruz” dedi.

Ülkedeki muhalefet güçlerinin ortak çatısı “Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri” tarafından konseye sunulan egemenlik, yasama ve yürütmeyle ilgili taleplere işaret eden Medeni, kendilerinin konseye, yönetimin askeri temsille birlikte sivil idareye teslimi, milli meclis kurulması ve bakanlar kurulu oluşturulması gibi öneriler sunduğunu söyledi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri; Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.

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Fotoğraf: AA

‘BEŞİR HALA RESMİ KONUTUNDA’ İDDİASI

Beşir'in ise ev hapsinde tutulduğu ordu karargahı yakınındaki resmi konutundan başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti. Ancak Beşir'in ailesi tarafından basındaki iddiaların aksine devrik liderin, hala ordu karargahı yakınındaki resmi konutunda tutulduğu öne sürüldü.

Beşir'in ailesinden bir kaynak, “Beşir hala resmi konutunda bulunuyor. Bunun dışında, başka bir yere nakledildiğine dair açıklamalar doğru değildir” dedi. Askeri Geçiş Konseyinden konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

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Fotoğraf: AA

DEVRİK LİDERİN KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Zeynelabidin el-Kebbaşi İbrahim, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beşir'in kardeşleri Abdullah ve Abbas'ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı. (Hartum/AA)

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