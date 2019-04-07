Sudan’da "Yönetim istifa edene kadar" genel grev kararı

Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), yönetim geçici sivil bir hükümete teslim edilinceye kadar ülke genelinde genel grev ilan etti.

Yapılan açıklamada, grevin yargı, mühendislik, tarım, veterinerlik, eğitim ve taşıma gibi özel ve kamudaki meslek gruplarını kapsadığı vurgulandı. Grevle birlikte başkent Hartum’daki ulusal ordunun merkez yerleşkesi çevresinde protesto ve gösterilerin sürdürüleceğine dikkat çekildi.

EN BÜYÜK EYLEMLER

AA'nın haberine göre dün Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’e istifa çağrısı yapmak için toplananlar, ordunun ana karargahının bulunduğu yerleşkeye girdi. Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girdi, yerleşkedeki bina çevresinde toplanan protestocular, orduya Beşir yönetimini devirerek ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Bina etrafında toplananlara polis güçleri saldırdı. İddialara göre saldırıda göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi de kullanıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, mermiyle yaralanan üç protestocunun yaşamını yitirdiği ve böylece dünkü gösterilerde ölen eylemci sayısının beşe yükseldiği belirtildi.

Hükümet tarafından söz konusu açıklamayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir beyanatta bulunulmadı. Komite dün Amr Cemal isimli bir genç ile pratisyen hekim Abdulmuiz Atallah'ın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Sudan Polis Sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim de dün yaşanan arbedede bir vatandaşın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

HÜKÜMET BIRAKMIYOR

Sudan’da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi (UKP) Yetkilendirilmiş Başkanı Ahmed Harun ise, partinin, ülkede değişimin seçimler üzerinden halkın görüşüyle gerçekleşeceği anlayışına bağlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in, UKP’deki tüm yetkilerini kısa süre önce devrettiği Harun, ülkedeki gelişmelerin ele alındığı partisinin Yönetim Ofisi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Harun, “Ülkede değişim seçimler yoluyla gerçekleşir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sudan’da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık’tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor. Ülkede 22 Şubat’ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart’ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü. OHAL’den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı. Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)

Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi

Sudan: Rejim devrilene kadar...

Sudan; ekmek ve özgürlük için...