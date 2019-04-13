Sudan'da halk ayaklanmasının çatı örgütünden 7 talep ve cuntaya uyarı

Sudan’da darbenin ardından kurulan askeri geçiş konseyi başkanı halk protestoları üzerine istifa etti. Yerine getirilen bir başka komutan Abdülfettah Burhan’ın ilk açıklamasının ardından muhalefet, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda, “Devrim ve direnişin geri dönülmeksizin sürdürüleceği”ni açıkladı.

SİVİL GEÇİŞ HÜKÜMETİNDEN GERİ ADIM YOK

Ülkedeki ilerici muhalefet güçlerinin oluşturduğu ve içinde Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Komünist Partisinin de bulunduğu “Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri” ortak bildiği yayınladı. Askeri Geçiş Konseyi’nin yeni başkanının da halkın isteklerinden hiçbirini gerçekleştirmediği, devrim ve direnişin geri dönülmeksizin devam edeceği belirtildi.

“Devrimimiz rejimin yüzleri ve aldatıcı maskelerinin değişmesiyle sona ermeyecek. Rejimin düşmesinin ilk adımı derhal yönetim geçici sivil bir hükümete şartsız olarak devredilmelidir. Söz konusu hükümet geçiş sürecini 4 yıl yönetmelidir” ifadeleriyle başlayan bildiride, halkın istekleri maddeler halinde sayıldı.

Devrimci muhalefetin isteklerini oluşturan 7 madde, şu şekilde:

"Kötülükleriyle bilinen ve 30 yıldır, zor kullanarak emirler veren güvenlik ve istihbarat kurumlarının yönetici kadrolarının görevden alınıp tutuklanmaları. Güvenlik ve istihbarat kurumlarının görevlerini yerine getirecek şekilde yeniden oluşturulması. Gölge birlikler, halk savunması ve halk polisi gibi rejimin silahlı milis güçlerinin dağıtılması. Silahlı çatışmaların olduğu Darfur, Nuba Dağları ve Güney Mavi Nil bölgelerinde vatandaşlara karşı suç işlediği bilinen nizami kuvvetlerdeki ve kurumlardaki yöneticilerin görevden alınarak tutuklanması ve haksızlığa uğrayanları razı edecek şekilde adalete teslim edilmeleri. Rejimin tüm kurum ve organlarının halli, adam öldürme ve mali yolsuzluklara adı karışmış tüm kadrolarının görevden alınıp tutuklanması ve ardından anayasaya uygun bir şekilde yargılanması. Siyasi tutukluların ve devrimin yanında yer alan askeri tüm tutukluların serbest bırakılması. Sudan Anayasası'ndaki insan hakları belgesi ve uluslararası sözleşmelerdeki uluslararası insan hakları beyannamelerine aykırı, özgürlükleri kısıtlayan tüm kanunların kaldırıldığının ilan edilmesi."

Öte yandan Sudan Meslek Odaları (SPA) Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı devrimci muhalefetin askeri yönetimden toplantı daveti aldığı ve buna olumlu yanıt verildiği ifade edildi.

Müzakere masasına oturmanın amacının, eylemcilerin talebi olan sivil bir geçiş yönetiminin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak muhalefet heyetinde SPA ve muhalefetten 10 kişinin yer alacağı bildirildi.

Fotoğraf: AA

AVAD BİN AVF'IN İSTİFASI HAREKETİ DURDURMADI

Beşir'in görevden alınması sonrasında yemin ederek Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak göreve gelen Avad bin Avf'ın bir günü tamamlamadan görevden ayrılması ve yerine Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın geçmesi Sudan'daki kitlesel eylemleri engellemedi.

Fotoğraf: AA

EYLEMLERİN SÜRMESİ ÜZERİNE ASKERİ YÖNETİM GERİ ADIM ATTI

Bin Avf’ın istifası sonrası Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığına getirilen Abdulfettah El Burhan ise devam eden eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Darbeyle birlikte ilan edilen sokağa çıkma yasağına halkın uymayarak eylemlerini sürdürmesi üzerine sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıklayan El Burhan, tüm vilayetlerde valilerin görevine de son verildiğini duyurdu.

El Burhan, geçiş döneminin en fazla 2 yıl olacağını ifade ederken; “Hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek bekliyoruz” dedi.

"BEŞİR EV HAPSİNDE"

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

NE OLMUŞTU?

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah El Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’DEN CUNTAYA DESTEK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan yönetimleri, Sudan’daki askeri darbeye destek açıklaması yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan Krallığı adına yapılan açıklamada da, “Krallık, Askeri Geçiş Konseyi’nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır” denildi. Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Sudan’a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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