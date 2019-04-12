Sudanlılar darbeye karşı sabahladı: Devrim yeni başlıyor

“Sabah oldu ve herkes birbirini ‘devrimci sabahlar’ diyerek selamlıyor” diye yazıyor bir Sudanlı Twitter hesabından. Bir diğeri, on binlerce Sudanlının başkent Hartum’daki ordu karargahı önündeki nöbetinin görüntülerini paylaşarak “Devrim bitmedi daha yeni başlıyor” diyor...

SİVİL GEÇİŞ HÜKÜMETİ TALEBİ

Sudan’da, aylar önce ekmek zammına isyan olarak başlayan ve rejimin değişmesi talebiyle kitleselleşerek devam eden halk ayaklanmasını ordu darbesiyle bastırma denemesi de boşa çıktı. Perşembe günü yönetime el koyarak iki yıllık geçici askeri yönetim ile sokağa çıkma yasağı ilan eden orduya tepki gösteren yüz binlerce Sudanlı sokakları terk etmedi. Sudanlıların ve halk ayaklanmasının öncülüğünü yapan Sudan Meslek Odaları Birliği ve Özgürlük ve Değişim Deklarasyonunun temel talebi “sivil geçiş hükümeti” kurulması ve bu olana kadar sokakları terk etmeyeceklerini haykırıyorlar.

Perşembe günü 30 yıllık Diktatör Ömer Beşir’in görevi bıraktığı açıklamasını sevinçle kutlayanlar ardından yaşananlar nedeniyle şimdi ordu darbesinin Beşir ile birlikte ve ayaklanmayı sona erdirerek rejimi sürdürmek için planlandığı tartışması yapıyorlar.

ASKERİ CUNTAYA İSTİFA ÇAĞRISI

Cuma sabahını başkentteki genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle gece boyunca “Devrim” sloganı atarak karşılayan binlerce Sudanlı, Eski Savunma Bakanı olan ve kendini Askeri Geçiş Konseyi Başkanı ilan eden Avad Bin Avf ve Ömer Beşir rejimine ait isimlerin istifası talebini dile getiriyor.

Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), dün akşam halka ordunun sokağa çıkma yasağını delme çağrısında bulundu: “Bu büyük halkın özgürlüğü yasaklanamaz, kısıtlanamaz. Hadi sokağa çıkma yasağını delelim ve işleri yoluna koyalım. Devrik rejim bazı devrimcileri bir süre tutuklayabilir ancak tüm halkı tutuklamaya, özgürlük ve hareketlerini kısıtlamaya güçleri yetmez. Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz."

Fotoğraf: Stringer/AA

SUDAN MESLEK ODALARI BİRLİĞİ: YÖNETİMİN TESLİMİ ALAYCI BİR TİYATROYU ANDIRIYOR

Öte yandan halkın cuntaya direnmesi ordu içinde de yankı buldu. Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddettiklerini söyledi. Açıklamada devrime öncülük eden grupların (Sudan meslek odaları, muhalif partiler ve gençlik hareketleri) liderlerinden ülkenin kaosa sürüklenmesini engellemek ve Sudan halkının razı olacağı bir çözüme ulaşmak için diyalog kapısını açık tutmaları istendi.

Ancak Sudan Askeri Geçiş Konseyinden daha sonra yapılan açıklamada "Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz. Göstericiler korumamız altındadır. Ancak başkalarının özgürlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz" denildi. Konsey, "İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. Ömer el Beşir gözetimimiz altında. Onu biz yargılayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Sudan Meslek Odaları Birliğinden verilen yanıtta "Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite'nin basın toplantısında yapılan açıklamaları reddediyoruz. Yönetimin teslim tarzı alaycı bir tiyatroyu andırıyor. Ordunun icraatlarını kararlılıkla reddettiğimizi teyit ediyoruz" denildi.

13 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin perşembe günkü gösterilere saldırıları sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 2’si başkent Hartum’da, 8’i Orta Darfur eyaletinin Zalinci kentinde, 2’si Medeni kentinde ve biri de Atbera kentinde olmak üzere 13 göstericinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ABD SUDAN’A DA EL ATMAK İSTİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan’daki ordu darbesine ilişkin, “ABD hükümeti, Sudan’da demokratik geçiş konusunda destek vermek için önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileri ve bu ülkedeki çeşitli paydaşlarla görüşecek” ifadesini kullandı.

Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, “Sudan, kendini yeni bir yola sokma şansına sahip ki bu yolda meşru demokratik seçimler, tüm insan haklarına saygı ve sivillerin yönetiminde bir hükümet de olmalıdır” dedi. Ortagus, ay sonunda yapılması planlanan ve Sudan ile ikili ilişkileri 6 temel alanda genişletmek üzere belirlenen süreçteki Ortak Değerlendirme Komitesi İkinci Aşama görüşmelerinin de askıya alındığını belirtti.

PAZAR YERİNDE BİR GRUP İŞÇİNİN BAŞLATTIĞI İSYAN: EKMEK, EKMEK!

Sudan’da halk ayaklanması 19 Aralık 2018’de başta ekmek zammı olmak üzere hayat pahalılığı nedeniyle başlamıştı. People’s Dispatch sitesine konuşan Sudan Komünist Partisinden Dr. Fethi Elfad, isyanın nasıl başladığını söyle anlattı: “Ayaklanmayı tetikleyen sert fiyat artışlarıydı. Ben tutuklu bulunduğum sırada Atbara’dan bir yoldaşla tanıştım, bu kent ilk gösterinin yapıldığı kenttir. Bana kitlesel protestoları başlatanın bir pazar yerinde ekmek bulamayan bir grup işçinin kendiliğinden yükselttiği sloganlarla başladığını söyledi. “Ekmek, ekmek” diye haykırmaya başladılar ve birdenbire on kadar kişi yüzlerce kişiye dönüştü ve giderek binlere ulaştı. Bu 19 Aralık günü oldu. Sonra göstericiler üç gün daha devam ettiler ve gösteri kitlesel bir protestoya dönüştü, rejimin istifasını isteyen yürüyüşler yapıldı. Atbana, bir demir yolu kenti, işçi sınıfından nüfusuyla tanınıyor, üç gün boyunda bu kent örgütlü kitleler tarafından kontrol edildi. Ardından güvenlik güçlerinin müdahalesi geldi. 22 Aralık’ta, hükümet yeniden kontrolü sağladı fakat o zamana kadar tüm kuzey kentleri ve kasabaları, rejimin devrilmesini talep eden kitlesel protesto eylemlerinin merkezleri haline gelmişti. O andan sonra gösteriler ülke geneline yayıldı.”

ATBARA: ÖRGÜTLÜ İŞÇİ SINIFININ KENTİ

Atbara, Sudan’ın en büyük sendikası olduğu belirtilen demir yolu işçileri sendikasının merkezi. 10 Mart 2019’da Sudan İşçi Sendikaları Restorasyonu İttifakı, Beşir karşıtı protestolara katılacaklarını ilan etti. Rejim tarafından dağıtılan tüm sendikalara, saflarını yeniden düzenlemek ve protestolara katılmak için çağrı yaptı. Açıklamada Beşir rejiminin, özelleştirmeler, zamlar, hastalık izinlerinin kısıtlanması, doğum izninin azaltılması ve benzeri kararlarla işçilere ve işçi haklarına saldırdığı hatırlatıldı. Sendika İttifakı, Sudan Meslek Odaları Birliği, Sudan Komünist Partisi, Sudan İşsizler Birliği gibi örgütlerin “Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu”nu imzaladı. (DIŞ HABERLER)

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