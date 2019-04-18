RTÜK iktidar yanlısını incelemedi, Tele1’e ceza verdi

Derya KAYA

Ankara

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyası boyunca her yerde kullandığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin "Kürdistan" sözleri, RTÜK’ün ceza konusu oldu.

RTÜK, Temelli’nin "Kürdistan" kelimesini kullandığı Meclis konuşmasını yayımlayan Tele1’e reklam gelirinin yüzde 2’si ve iki kez yayın durdurma cezası verdi. Ancak hükümete yakınlığı ile bilinen ATV, A Haber, Kanal 7 ve Ülke TV’ye dokunulmaması dikkat çekti.

DİĞER KANALLAR DEFALARCA KULLANMIŞTI

RTÜK Yayın İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırı ifade kullanımı" nedeniyle Tele 1 Tv Ana Haber Bülteni'nin 6112 sayılı RTÜK yasasını ihlal ettiğine karar verdi. Haber bülteninde ihlale sebep olan yayın ise 12 Şubat 2019 tarihinde HDP grup toplantısında konuşan Temelli’nin ülke gündemi ve 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı konuşmasında yer alan sözleri oldu. Temelli’nin “31 Mart’ta tarihi bir zafer kazanmak için seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan’da kazanacağız. Batıda da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz...” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti’ni batı ve doğu olmak üzere ikiye böldüğü ve ülkenin doğusunu “Kürdistan” olarak nitelendirdiği belirtilerek, bu ifadeler RTÜK tarafından Anayasa ve 6112 sayılı kanun açısından sakıncalı olarak değerlendirildi.

Tele1’in TBMM’den canlı yayımlanan HDP grup toplantısının ardından Anahaber Bülteni’nde de toplantıya ilişkin bir habere yer verdiği ve TBMM’den canlı olarak yayımlanırken müdahale şansı olmamasından kaynaklı sorumluluğu ortadan kalksa da ana haber bülteninde yer alan haber VTR’sinde bahse konu ifadelere yer vermesinden ötürü yayıncı olarak sorumlu olduğu ifade edildi. RTÜK, Tele1’in ana haber bülteninde yer alan VTR’nin bahse konu olan ifadelere yer vermesinden ötürü Anayasa başta olmak üzere diğer mevzuatlara aykırı davrandığı değerlendirmesinde bulundu. Ancak aynı konuşmaya haber bültenlerinde yer veren ve hükümete yakınlığı ile bilinen ATV, A Haber, Kanal 7 ve Ülke TV hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Yerel seçimlerden önce birçok televizyon kanalı bu görüntüleri defalarca yayımlamış, AKP’nin birçok mitinginde de konuşmayı seçmenlere izletilmişti.

PARA VE YAYIN DURDURMA CEZASI

Değerlendirmenin sonuç bölümünde Tele1 yayın kuruluşunun bahse konu yayın nedeniyle 6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin 1-a bendinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” hükmüne aykırı yayın yaptığı kanaatine varılarak ceza istendi. RTÜK Üst Kurulu raporu değerlendirerek, istenilen ceza doğrultusunda reklam gelirlerinin yüzde 2’si oranında para cezası ve iki kez yayın durdurma cezası verdi.

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