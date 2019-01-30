Fox ve Halk Tv'nin ceza tarihi belli oldu

Derya Kaya

FOX TV spikeri Fatih Portakal'ın programı ile Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programlarına verilen program durdurma cezalarının uygulanacağı tarihler belli oldu.

FOX Tv’de yayınlanan ve Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber haber bülteni verilen ceza doğrultusunda 4-5-6 Şubat tarihlerinde yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak. Halk Tv’de yayınlanan Halk Arenası programında ise Yılmaz Özdil’in katıldığı yayın nedeniyle 1-8-15 Şubat tarihlerinde 3 program, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar’ın katıldığı program nedeniyle 22 Şubat - 22 Mart arasında 5 program durdurma uygulanacak.

RTÜK, ceza verdiği tarihlerin tebligatını yaparken, bu yayıncılara durdurulan yayınların yerine yayınlanacak olan ikame yayın kasetlerini de gönderdi. Halk Arenası ve FOX Ana Haber bülteni yerine programların durdurulduğu günlerde belgesel yayınlanacak. Belirlenen gün ve saatlerde bu belgesellerin yayınlanmamasının yaptırımı ise kanalların lisanslarını kaybetmesine neden olmakta.

BELGESELLER MUHALEFETİN SESİNİ KESİLMESİNİN ARACI HALİNE GETİRİLİYOR

Konuya ilişkin RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, RTÜK eliyle belgeseller ile farklı düşünenleri, gazetecilik yapmaya çalışanları, muhalefeti susturma ve terbiye aracı gibi kullanılacağını belirtti. Taşcı şunları söyledi: “Tek kanallı televizyon döneminde seyirciler necefli maşrapa izlerdi, çok kanallı Türkiye’de belgesel izleyecek. Necefli maşrapa teknik arıza nedeniyle yayınlanırdı şimdi ise Türkiye televizyonculuğu ve yayıncılığı “arızalandığı” için ana haber bülteni saatinde Türkiye gerçekleri duymayacak, ülkede ve dünyada olanlara ilişkin haberleri alamayacak yerine mecburen zorunlu olarak haber izleyicileri belgesel izleyecek. Belgesel izlemeleri güzel ama izleyicinin tercihiyle olursa. Belgeseller muhalefetin sesinin kesilmesinin aracı haline getiriliyor oysa amacı eğitmek bilgilendirmektir.” (Ankara/EVRENSEL)

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