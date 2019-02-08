RTÜK’ün ceza gündeminde hakaret değil, muhalefet var

Birkan BULUT

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iktidarın eleştirildiği programlara bir günde ceza çıkarmasına karşın, milletvekillerine ve Atatürk’e yönelik küfürlerin edildiği programlar için bir yıldır herhangi bir işlem yapmadı. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmet Demirdöğen, şikayetler üzerine hazırlanan raporları gündemine almak zorunda kalan RTÜK’ün hazırlanan raporlar hakkında gerekli kararı vermesi için başvuruda bulundu.

RTÜK tarafından 24 Kanalı’nda yayımlanan ve Ersoy Dede’nin sunduğu “Esas Mesele” programında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’e “şov yapıyor p...venk” şeklinde küfür edilmesi, Akit TV’de yayımlanan “Saklanan Tarih” programında Atatürk hakkında “Harekat Ordusunda zurnanın son deliğiydi”, “Bana su getir, sırtımı kaşı emirlerini uygulayan emir subayı”, “Bunlar bir grup çapulcu, it sürüsü” sözleri hakkında bir yıldır işlem yapılmadı.

SONRAKİ TOPLANTIDA GÜNDEMDEN ÇIKARILDI

Ali Şeker’e canlı yayında küfür edilen program için de ancak şikayet üzerine harekete geçilmesine karşın raporun, başvuru üzerine gündeme alınabilirken, bu iki rapor gündeme alınmasına rağmen ne görüşülmesi ne de karara bağlanması mümkün oldu. RTÜK Başkanlığı tarafından 16 Ocak 2019 tarihindeki toplantıda gündeme konulan bu iki rapor sonraki toplantılarda ise gündemden çıkarıldı.

Oysa, RTÜK’ün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 5. fıkrasında “Bir toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi bitirilemezse, görüşülemeyen maddeler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine taşınır” deniyor.

RTÜK’ün CHP’li Üst Kurul üyesi İsmet Demirdöğen, bu iki program hakkındaki raporun gündeme alınarak işlem yapılması için RTÜK Başkanı başvuruda bulundu. Demirdöğen şunları söyledi: “Bu durum, kimi yayın kuruluşlarının programlarının bir yıl önceki yayımlarına bile yaptırım uygulanırken, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine gündeme taşınmış iki televizyon programı için de geçerlidir. İki programın raporu yönetmeliğe aykırı biçimde gündeme alınmamıştır. Bununla birlikte, kimi televizyon kanallarında gazeteler ve gazeteciler için ağır hakaretler havada uçmakta, hedef gösterici ve suçlayıcı/karalayıcı yayınlar karşısında RTÜK sessizliğe gömülmeyi seçmektedir. Anayasamıza göre kimse yargı kararı olmaksızın suçlanamaz. Yasamızın yayın ilkelerine göre de, ‘Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez’ ve ‘Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanılamaz.”