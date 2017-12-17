Önder’den Kürdistan tepkisi: Para cezası ne demek?

Sırrı Süreyya Önder, 'Ben Kürdistan vekiliyim' diyen Osman Baydemir’e Meclisten çıkarılma ve üçte iki maaş kesim cezası verilmesine tepki gösterdi.

Mecliste ‘Kürdistan’ tartışması devam ediyor. Meclis bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Ben Kürdistan vekiliyim” dediği için HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir’e Meclisten çıkarılma ve üçte iki maaş kesim cezası verilmesine tepki gösterdi. Yaşananların bir akıl yitimi olduğunu vurgulayan Önder “Kürsüde söylenen söze para cezası ne demek yahu? Dava paraysa hepimiz bunun parasını öderiz, inandığımız şeyleri söylemekten bir dakika beri durmayız” dedi.

AKP’li Kürt milletvekili hatırlatan Önder, “Orhan Miroğlu buraya çıkıp ‘Ben Türkmenim mi’ diyecek?, Mehmet Metiner buraya çıkıp ‘Ben Türkmenim mi’ diyecek?” sorusunu yöneltti.

Önder ayrıca “‘Yurdumun adı söylenemiyor’ duygusunu bir gence verirseniz o gencin önüne mani olamazsınız” uyarısında bulundu. (ANKARA)

Mecliste Osman Baydemir'e 'Kürdistan' cezası

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