16 Nisan 2019 13:32

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 1 Mayıs'ta alanlardayız

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Adana Grubu, 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 1 Mayıs'ta alanlardayız

Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Seçim öncesi “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a çıksın artık bu yasa” sloganı ile taleplerini ifade eden EYT’liler şimdi de “Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs”a hazırlanıyor.

    31 Mart Yerel Seçimleri’nde tepki oylarıyla adlarından söz ettiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mücadelenin seçimle, taleplerinin EYT yasası ile sınırlı olmadığını göstermek için 1 Mayıs hazırlıkları yapıyor. Seçim öncesi emeklilik haklarını kullanmalarını önleyen yasa değişikliklerinin kaldırılması için kitlesel eylemler yapan EYT’liler 1Mayıs’ta tüm Türkiye’de alalarda olacak.

    “KIDEM TAZMİNATI DA GÜNDEMİMİZDE”

    Haklarını almak için toplantılarına devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Adana Grubu ile 1 Mayıs hazırlıklarını konuştuk.

    EYT Adana Grubu Temsilcisi Cengiz Yıldız, mücadelelerinin devam ettiğini, 1 Mayıs’ın tüm dünyada kutlanan işçilerin günü olduğunu belirterek seslerinin duyulması için tüm EYT’lileri bir arada olmaya çağırdı.

    EYT’lilerin taleplerinin sadece EYT yasası ile sınırlı olmadığını dile getiren Yıldız, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklaması ile yeniden gündeme gelen kıdem tazminatının fona devri meselesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi. Haklarını fona devrettirmeyeceklerini dile getiren Yıldız, bu konuda “Kıdem tazminatı ile başlayan tüm alacaklarımızın gasp edilmesi, keyfi işten çıkarmalar, 3-5 kuruşa çalıştırma demek. EYT Adana olarak biz bunların yanında olmak zorundayız. Çünkü direkt bizi hepimizi ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

    “HAK ETTİĞİ MAAŞI VERİRSEN EMEKLİLİĞİ GELEN HİÇ KİMSE ÇALIŞMAZ”

    EYT’lilerin gündeminde olan bir konu da zamlar ve ekonomi. Bunlarla bağlantılı olarak da emekli maaşları… Kendilerine yönelik hükümet cenahından yöneltilen “çift dikiş yapacaklar” 35’lik emekliler olacak” şeklindeki ifadelerle ilgili konuşan Yıldız, “6,5 milyon emekli asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. 900 lira, bin lira emekli maaşı ile emeklinin çoluk çocuğunu nasıl geçindirmesini bekliyorsunuz? Evinin kirasını nasıl ödemesini bekliyorsunuz? Gündemimizde 3 bin 600 ek gösterge de var. Maaşları düşeceği için memurların büyük kısmı emekli olmuyor” dedi.

    “İŞÇİLER KENDİ MEYDANLARINA GELSİNLER”

    Yeni işe başlayan ya da başlamış gençler için de mücadele ettiklerini söyleyen Yıldız, “65 yaşında emekli olacaklar. Aylık bağlanma oranları ile mücadele ediyoruz. Bizim alanlarda olmamamız için hiçbir neden yok. Herkesin sorunları ortak. Hepimiz işçiyiz nihayetinde, patron değiliz ki? Bu bayram işçilerin bayramı. Patronların, işçilerin meydanına gelmesini bekleyemezsiniz değil mi? Her işçi bu bilinçle gelip haklarını demokratik şekilde, yasanın verdiği hakları kullanarak aramak zorundadır” dedi.

    “CUMHURBAŞKANI’NIN EMEKLİ OLDUĞU YAŞTA İŞSİZ BİRİYİM”

    EYT’lilerin yaşadığı sorunlardan biri de işsizlik. Krizin yükünü reddetmek için de alanda olacaklar. Hak ettikleri halde emeklilik haklarını kullanmak için yaş bekleyen emekçiler öte yandan da yaşları ilerlediği için işsiz kalıyor. Ekonomideki daralma ikisi de 46 yaşında olan Mafer Ayhan ve Taşkın Can’a işsizlik olarak fatura edilmiş. “Cumhurbaşkanımız’ın emekli olduğu yaştayız” diye tarif ediyorlar yaşadıkları çelişkiyi. Taşkın Can kendi yaşlarında olanların ya üniversitede çocuğu oluğunu ya da evlenmeyi bekleyen çocukları olduğunu belirterek “Sen bu kişinin emekliliğini uzatırsan, kıdem tazminatını kaldırırsan askerden gelen çocuk, okuyan çocuk ne olacak? ‘3 çocuk yapın’ derken nasıl evlenecekler, nasıl okuyacaklar? Bizler rüşvet istemiyoruz. Sadece işe başladığımızda geçerli olan yasa ile emekli olmak istiyoruz. Ben Cumhurbaşkanı’nın emekli olduğu yaşta işsiz biriyim. Kendisinin sahip olduğu hak neden vatandaşa çok görülüyor? Ben de yaklaşık 1,5 aydır işsizim. Gelsinler 1 Mayıs’ta sahip çıksınlar. Haklarımızı hep birlikte isteyelim” dedi.

    “KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN UMUDU”

    Mafer Ayhan, emekli olması için gerekli 5 bin primi çoktan aşarak 8 bin 500 gün prim ödediğini belirterek “Ama 5 sene daha beklemek zorundayım. Burada bir tuhaflık var. ‘Emeklisin ama şu yaştan sonra emekli maaşını alacaksın’ diyor” dedi. 6 yaşından beri çalıştığını ifade eden Ayhan, daha önce BOSSA’da çalışmış, orası kapanmış. Daha sonra daha küçük bir atölyede çalışmaya başlamış ancak “Sipariş yok” denilerek işten çıkarmalar olmuş. Kıdem tazminatını alarak işten çıktığını ifade eden Ayhan, “Kıdem tazminatı işçinin bir umudu. Belki bir ev alacak, belki bir eve önden para yatıracak. İnşallah kalkmaz çünkü işçinin tek umudu bu. Ben 800 lira işsizlik maaşı alıyorum. O da 8 ay sürecek. Doğal gazı mı ödersin, elektriği mi ödersin, suyu mu ödersin, ondan sonra ne yapacağız, yaş 46. Bir işyerine gittiğin zaman diyor ki 35-36 yaşından fazla olanlar hiç gelmesin form bile doldurmasın. Ne yapalım aç mı kalalım?” diye konuştu.

    “EVDE VE İŞTE YIPRANDIM”

    42 yaşındaki tekstil işçisi Hayriye Akkaya işsiz değil ancak ücretsiz izne gönderilmiş. Borçlarından, bakmak zorunda olduğu çocuklarından bahseden Akkaya, “Çoğu kez işyerine gittiğim zaman işveren bana sen biraz geride dur diyor. Çünkü çalışan 25-30 yaşlarında gençlerimiz var. Biz yaşça kaybettiğimizden dolayı işveren sen evinde otur diyor. Evliyim. Çocuklarım var. Eve geliyorum çocuklarıma bakmak zorundayım, ev işlerini yapmak zorundayım ve işe gidip işyerinde çalışmak zorundayım. Belli bir zamandan sonra ben de yıpranıyorum. Ama devlet diyor ki ‘Sen daha çok gençsin çalışacaksın.’ Çalışıyorum ama 15 günden beri ücretsiz izindeyim. Sürekli işsiz kalmak da istemiyoruz” dedi. Pazar alışverişine 150 lira verdiğini anlatan Akkaya, “Bazılarına göre belki bakkalda harcayacağı para ama bana çok geliyor. 2 bin lira aldığım maaştan her hafta 150 liraya pazara gitmek zorundasın. Hiçbir şey bulamasan günde 3 ekmek alıyorsun evine. Çocuklar dengeli beslenmek zorunda; evime süt, et alamıyorum. 2 bin lira ile nereye kadar geçineceğiz bilmiyorum. EYT tişörtümle 1 Mayıs’a ön sıralarda olacağım” dedi.

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