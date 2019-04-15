HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ mazbatalarını aldı. Türk, yaptığı açıklamada çalışmalarına dair ‘şeffaflık’ vurgusu yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan HDP’li Eş Başkanlar Ahmet Türk ve Figen Altındağ, mazbatalarını aldı. Mazbatalarını almak üzere İl Seçim Kurulu’na gelen eşbaşkanlara HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve partinin ilçe belediye eş başkanlarının da olduğu olduğu kalabalık bir grup eşlik etti.

Ahmet Türk, mazbatalarını almaları sonrası konuştu.

Mardin halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Türk, "Belediye elbetteki halkın hizmet göreceği bir yer. Bu hizmeti en güzel şekilde yapmak için bütün gücümüzle çaba içinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Büyük bir heyecanla halka hizmet etmeyi esas alacağız. Demokratik geleceği esas alan bir yaklaşımımız var. Bu ülkede demokrasinin kalıcı olması için, sorunların çözülmesi için çabalarımız olacak" dedi.

AÇLIK GREVLERİ İÇİN ÇAĞRI

MA'nın haberine göre Türk konuşmasında Abdullah Öcalan’a dönük tecride karşı devam eden açlık grevi eylemlerine değindi. Türk, "Buradan bugün hem Cumhurbaşkanı’na, hem Adalet Bakanı’na hem de halkımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanlar yaşamlarını kaybetmeden buna müdahale etmeliyiz. Elbetteki hiçbirimiz bu ölümlerin olmasını istemiyoruz. Bunun önlenmesi için çaba içinde olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mardin halkı ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışma yürütüp, kentte çok şeyin değişmesini umduklarını söyleyen Türk, "Biliyoruz ki belediyede bugün hiç birşey kalmamış. Biz buna rağmen çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

"ŞEFFAF VE ADİL OLACAĞIZ"

Türk ve beraberindeki heyet daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.

Belediyeyi devralmaları sırasında da konuşan Türk, belediyelerine 3 yıl önce kayyım atanmış olmasını hatırlatarak, "Bugün halkın iradesinin birkez daha tecelli ettiği gündür" diye konuştu.

Gerçekleştirecekleri çalışmalarına dair "şeffaflık ve adil yönetim" vurgularında bulunan Türk, "Yaptığımız tüm çalışmaları halka duyacağız. Emekçilerin hakkını asla ama asla yemeyeceğiz. Halkımızın beklentilerine yanıt vermeyen bir duruş, elbetteki bizim açımızdan bu halkı temsil etmez. Bu konuda gereken düzenlemeleri de yapacağımızı ifade ediyorum. Siyasi partiyiz, kendimize göre kadro oluşturma hakkımız var. Çalışacağımız üst düzey kadroda düzenlemeler yapacağız. Onun kararını bizler vereceğiz. Ama emekçiye ama çalışanın hakkını hukukunu koruyacağız" dedi.

Eş başkan Figen Altındağ da, verdikleri destek için Mardin halklarına teşekkür etti.

IĞDIR’DA DA MAZBATALAR ALINDI

Mazbatalarını alan Iğdır Belediyesi Eş Başkanları Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş, Azeri, Kürt, Türk ve Terekeme halkının bir arada yaşadığı kentteki barışı ve kardeşliği bozmak isteyen zihniyetlere, demokratik ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla karşı duracaklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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