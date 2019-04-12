Ahmet Türk'e skandal itirazlar: KHK'li değilse de eylemleri o yönde

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden (HDP) Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk’e mazbatasının verilmemesiyle ilgili skandal bir itiraz yapıldı. AKP İl Başkanlığının Yüksek Seçim Kurulundaki (YSK) itiraz yetkili kişisi tarafından 8 sayfalık dilekçede skandal ifadeler yer aldı.

Dilekçede, Türk’ün 16 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılması hatırlatılarak, söz konusu durumun mazbatayı alarak göreve başlamasına engel teşkil ettiği savunuldu. Dilekçede Türk hakkında devam eden 14 ayrı dava, kovuşturma ve soruşturmadan bahsedilerek, “Ahmet Türk hakkında verilen geçici kararda özetle; Ahmet Türk’ün belediye başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ‘ihaleleri terör örgütüne müzahir kişi ve firmalara verdiği, belediye iştirak ve müesseselerine usulsüz kaynak aktardığı, terör örgütü yapılanmasını istihdam ettiği vs nedenlerle terör örgütüne destek sağladığı sebepleri ile idari inceleme neticesinde eylemleri sübut bulmuş olup, bu hususta gerek adli gerekse idari, soruşturması devam etmektedir.Ahmet Türk’ün mazbatayı alarak göreve başlaması gerek Anayasa gerek Belediye Kanunu ve gerekse de seçim kanunu gereğince mümkün olmayıp, Mardin İl Seçim Kurulunun ‘yasa gereği kamu görevlisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada 692 ve 697 Sayılı KHK veya başka KHK gereğince KHK’ye eklenmek ve ekli listede açıkça ismi belirtilmek suretiyle kamu görevinden çıkarıldığına dair bir tespit bulunmadığı, Ahmet Türk’ün 692 ve 697 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar arasında olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine’ şeklindeki kararı usul ve yasaya aykırıdır. İtirazımızın kabulü ile Mardin İl Seçim Kurulu'nun itirazımızın reddine dair kararının kaldırılmasına ve partimiz adayı Mehmet Vejdi Kahraman’a mazbatanın verilmesine karar verilmesi gereklidir” denildi.

AKP’nin dilekçesinde bunlarla da yetinilmeyerek, “Ahmet Türk 692 ve 697 Sayılı KHK’lar ile görevden uzaklaştırılmamış olsa dahi eylemleri iş bu KHK’lılar kapsamındadır. Ahmet Türk’ün terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı şahıslardan olduğu aşikardır” ifadesi kullanıldı.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Dilekçenin devamında Türk’ün tutuklu olduğu sırada sağlık nedenleriyle tahliye edildiği hatırlatılarak, “Durumunun elverişli olması halinde tekrar tutuklanarak cezaevine gönderileceği aşikardır. İş bu halde kamu hizmeti kesintiye uğrayacaktır” ifadelerine yer verildi. Türk’ün sağlık durumunun cezaevinde kalamayacak derecede kötü olmasından dolayı belediye başkanlığını yapmasının sakıncalı olduğu iddia edilen dilekçede, “Terör yönünden kritik bir bölgede bulunan Mardin’in belediye başkanlığını layıkıyla ne derece ifa edebileceği kuşkuludur… Ahmet Türk’ün sağlık durumu Mardin Belediye Başkanlığı gibi zor bir görevi ifa edebilecek derecede iyi ise tekrardan tutuklanması ile cezaevine konulması söz konusu olacaktır” denildi.

"HERKES DEMOKRASİ MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKMALI"

Duruma ilişkin tepki gösteren Türk'ün danışmanı Enver Ete şunları ifade etti: "AKP bu kadar saçma gerekçeleri nereden buluyor anlayabilmiş değiliz. Saçma sapan gerekçelerle itiraz ediyorlar. Bu kadar rezil bir dönem daha olmamıştır. Yani açık açık deseler ki biz seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Daha mantıklı. Gerekçe sunmalarına da gerek yok. Ama yok, eylemleri KHK'li, kendisi yaşlı. Bu kadar saçma itiraz gerekçelerini hazırlayanların hukukçular olduğuna da inanmak istemiyoruz. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye şu an büyük bir demokrasi mücadelesi veriyor. Zaten ortada hukuk kalmadığını görüyoruz. Herkes bu demokrasi mücadelesine sahip çıkarak hareket etmeli." (Mardin/MA)

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