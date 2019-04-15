TÜPRAŞ’ta bir günlük uyarı eylemi

TÜPRAŞ yönetiminin 2019-2020 dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşme görüşmelerini tıkaması üzerine Petrol-İş üyesi işçiler bir günlük uyarı eylemi yapıyor.

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi önünde toplanan işçilere seslenen Petrol-İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Elde ettikleri kârdan payımızı istemek suç mu? Ya bizim bu taleplerimize karşılık verecekler ya da bugüne kadar yapılmayanları hep beraber hayata geçiririz. Onların talepte bulunduğu maddeler, 23. madde normal çalışma, 24. madde fazla çalışma, 25. madde hafta tatili, 58. madde özel mazeret izinleri... Bu maddeleri müzakere etmeden masaya geleceklerse buyursunlar gelsinler. Yine aynı tavırla gelirlerse ne yapılacaksa yaparız. Bu yolda hep beraber yürümeye ant içtik” dedi.

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci, işverenin sözleşme süresini 3 yıllık yapmak istemesi, vardiya sistemini değiştirmek istemesi ve ücret artış talebini fazla bulması yüzünden tıkandı. (İzmir/EVRENSEL)

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