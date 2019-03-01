Petrol-İş Aliağa Şubesi: TÜPRAŞ’ın KİPLAS üyesi olması bizi durdurmaz

TÜPRAŞ işvereni ile Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen 2019-2020 TİS görüşmelerinde üçüncü oturumunun ardından sendika yönetimi işçilere açıklama yaptı.

TÜPRAŞ İzmir Rafineri işçilerine sabah vardiyasında bir açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, bu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin öneminden bahsetti. Oktay “2019-2020 dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşme görüşmelerimizde 27 Şubat'ta üçüncü oturumumuzu gerçekleştirdik. Dört Rafineri olarak bu dönem her zamankinden daha fazla ve ortak kararla hareket ederek birliktelik sağlama kararı aldık” dedi.

Her oturum sonrası bir araya gelerek bir sonraki toplantıyı değerlendirdiklerini söyleyen Ahmet Oktay “Biliyoruz ki alım gücümüz düştü, açıklanan enflasyon rakamları gerçek rakamlar değil. Bunu her platformda söylüyoruz, gerekli mesajlarımızı gerekli yerlere iletiyoruz” dedi.

İKİNCİ OTURUMDA HİÇBİR MADDE GEÇMEDİ

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay “Sürdürdüğümüz toplu iş sözleşme görüşmelerimizin ikinci oturumunda hiçbir maddemiz geçmedi. İşverenin Münhal Kadrolar, Hastalık Avansı, Disiplin Kurulu, Taşıt Aracı ve Deneme Süresi gibi bazı maddeler üzerinde talepleri vardı. Üçüncü oturumda bu taleplerini geri çektiler” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELERE KİPLAS’IN GİRMESİ SİZLERİ TEDİRGİN ETMESİN

Öte yandan TÜPRAŞ geçtiğimiz senelerin aksine sözleşme süreci öncesi ‘KİPLAS’ üyesi olarak petro kimya patronlarının desteğini alma çabasına girişti. Toplu iş sözleşme görüşmelere Kiplas’ın girmesinin, tedirginlik yaratmaması gerektiğini, vurgulayan Oktay; “Onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Bu sizi tedirgin etmesin” diye konuştu.

Oktay, son olarak toplu iş sözleşme görüşmeleriyle ilgili zan altında bırakacak haberlere itimat edilmemesini, telefonlarının 7/24 saat açık olduğunu, doğru bilgiyi kendilerinden almalarının yanlış bilgilendirilmelerin önüne geçeceğini ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)