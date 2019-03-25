TÜPRAŞ'ta uyarı eylemleri başladı

İzmir Aliağa'da, Petrol-İş Sendikası ve TÜPRAŞ işvereni temsilcisi KİPLAS arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi sürecinde beşinci oturum sona erdi. İşçiler sözleşme maddelerinden hiçbirinin geçmediği görüşmeler sonrası Petrol-İş Sendikası TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi önünde uyarı eylemine başladı.

Sabah vardiyasında işçilere açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay patronun vardiya sistemini değiştirmek istediğini, sözleşme süresini üç yıla çıkarmak istediğini aktardı.

İlk oturumda şirket genel müdürünün işçilerin talepleri karşısında şirketin anahtarını verelim dediğini hatırlatan Oktay “Anahtar zaten bizde… Resmiyette anahtar sizde olabilir ama fiiliyatta TÜPRAŞ’ın anahtarı bizimdir. Bizler bu rafineride üreten işçileriz. Bizim emeğimiz üzerinden kar edenler bizim hakkımızı verecekler” dedi. Sözleşme süresinin üç yıla çıkarılmasını ve vardiya sisteminde değişiklik yapılmasını kabul etmediklerini söyleyen Ahmet Oktay “Enflasyon rakamları, TÜPRAŞ’ın yıllık karı ortadayken bizlerin talepleri insan onuruna yaraşır bir ücret ve çalışma koşullarıdır. Bize Petkim’i örnek gösteren işveren Petkim’de geçtiğimiz sene yaşattıklarını yaşatmak istemiyorsa, bu toplu iş sözleşmesinin masada bitmesini istiyorsa bizlerin sözüne kulak vermek zorunda” diye konuştu.

Krizin faturasını işçilere kesmek isteyen TÜPRAŞ patronuna seslenen Oktay "Bu krizi biz yaratmadık. Sorumlusu kimse faturası ona kesilsin..." dedi

Fotoğraf: Evrensel

İşçiler rafineri önünde iki saat uyarı eylemi yaptı.

Sözleşme işverenin 3 yıllık sözleşme, vardiya sistemini değiştirmek istemesi ve ücret artış talebini fazla bulması yüzünden tıkandı. Işçiler ise giriş tarihine göre 10-20 yıllık çalışma düzeninin değişmesinin hem bünyelerinde hem de rutin günlük yaşamının aile ve sosyal hayatla beraber değişmesi demek olacağını belirtiyor. (İzmir/EVRENSEL)