15 Nisan 2019 08:26
Son Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2019 11:15

Sudan'da halk yönetimin sivil hükümete bırakılması için sokaklarda

Sudan'da ordu Genelkurmay karargahı önündeki eylemcileri dağıtmaya başladı. Askerlerin eylemi dağıtma girişimi üzerine muhalefet sokağa çağrı yaptı.

GÜNCELLENDİ
Sudan'da halk yönetimin sivil hükümete bırakılması için sokaklarda

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    11 Nisan'da ordunun ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyuran Askeri Geçici Konsey, kurulacak hükümetin siyasi gruplar ve partiler tarafından oluşturulacağını, Askeri Konsey'in aday göstermeyeceğini açıkladı. Konsey ayrıca siyasi güçlerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi. Sudanlılar ise sokağı bırakmamakta kararlı. Sudan Meslek Odaları (SPA), ise Askeri Geçiş Konseyine yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi çağrısında bulundu.

    KONSEY: BAŞBAKANLIĞA BAĞIMSIZ ADAY GÖSTERİN

    Askeri Geçici Konsey Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi düzenlediği basın toplantısında, konseyin kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kebbaşi, gelecek olan hükümetin siyasi gruplar ve partiler tarafından oluşturulacağını, Askeri Konsey'in aday göstermeyeceğini söyledi.

    Ebu Bekir Mustafa'nın güvenlik ve istihbaratın müdürü olarak atandığını belirten Kebbaşi, konseye bağlı alt komisyonların oluşturulduğunu söyledi ve bunlara örnek olarak Ekonomi ve Dış İlişkiler komisyonlarını gösterdi. 

    Kebbaşi, insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle ilgili STK'ların eleştirilerine maruz kalan İntizam Kanunu olarak bilinen "Genel Görünüş ve Giyim Kuşam Yasası"nın yeniden gözden geçirilmesine karar verildiğini de söyledi. 

    "Göstericilerin korunması bizim sorumluluğumuz altındadır" diyen Kebbaşi, gösteri ve izin verilen protestolarla köprü ve yolların kapatılmasına ise izin verilmeyeceği uyarısında bulundu. 

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin açıkladığı diğer başlıklar şunlar oldu:

    "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Etiyopya gibi ülkelerin liderleriyle görüşmeler başlattık"

    "Protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensupları serbest bırakılacak"

    "Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu yeniden yapılandırılacak ve derhal çalışmalarına başlayacak"

    "Protestoculara güç kullanarak dağıtmayacağız"

    "Beşir'in partisi gelecek hükümette yer almayacak, partinin varlıklarının yönetimi için bir komisyon kurulacak"

    Öte yandan Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti. 

    Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'un da istifa ettiği Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Kuş'un istifasını kabul ettiği belirtildi.

    ASKERİ GEÇİŞ KONSEY'DEN ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ise ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'le Hartum'da görüştü. 

    Burhan'ın ABD, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile Hartum'daki Başkanlık Sarayı'nda heyetler arası görüşme yaptığı belirtildi.

    Askeri Geçici Konsey Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, yaptığı açıklamada, ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'in ABD-Sudan ilişkilerinin güçlenmesi için iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu dile getirdiği aktarıldı. 

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın ardından Arap Birliği de Sudan’daki askeri darbeye destek açıklaması yaptı.

    HALK SOKAKLARI BIRAKMIYOR

    Sudan'da askeri darbeye karşı halk sokakları bırakmıyor. Genelkurmay Karargahı önünde sivil, demokratik bir hükümet istediklerini, askeri yönetime asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, talepleri tam olarak karşılanana dek geri adım atmayacaklarını bildirdi.

    Günlerdir süren eylemlerde istihbarat teşkilatının lağvedilmesi, rejimin sembol isimlerinin yargılanması ve protestocuları öldürmekle tehdit eden milis güçlerin dağıtılması yönünde talepler bulunuyor.

    AA muhabirine konuşan Mustafa Abdullah, öncelikli taleplerinin sivil hükümete geçişin sağlanması olduğunu belirterek "30 yıldır sözler işitiyoruz. Laf değil icraat istiyoruz artık" dedi. 

    Muhammed Ali, "Taleplerimiz açık, hepsi meşru. Tüm muhalif siyasi gruplar da bu konuda hem fikir. Dolayısıyla askerin protestocuların taleplerini karşılamasını bekliyoruz" derken Bedi Salih ise "Halk, gösterilerin ilk gününde özgürlük, barış ve adalet istedi. Bunlar henüz gerçekleşmedi. Bozuk nizam ortadan kalkıp hak sahibine verilinceye kadar meydanlardayız. Yeni Sudan'ı inşa edeceğiz" diye konuştu.

    Devrimin hedefine henüz ulaşamadığını söyleyen Amira Baannim, "Genelkurmay karargahı önündeki ısrar ve azmimizle taleplerimizin gerçekleşeceğini umuyorum" diye konuştu.

    MUHALEFETTEN YÖNETİMİN SİVİL HÜKÜMETE DEVREDİLMESİ ÇAĞRISI

     Sudan Meslek Odaları (SPA), ise Askeri Geçiş Konseyine yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi çağrısında bulundu. SPA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyine yönetimi derhal geçici bir sivil hükümete devretmesi çağrısı yapılarak, gösterilere ve barışçıl baskılara devam etme taahhüdünde bulunuldu.

    Açıklamada, anayasal düzeni bozan, göstericilerin ölümüne neden olan, yolsuzluğu himaye eden ve ülkenin dış ilişkilerini bozan kişilerden hesap sorulması talep edilerek, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ve istifa eden eski İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'un da tutuklanması istendi.

    Beşir'in başkanlığını yaptığı Ulusal Kongre Partisi yöneticileri ve eski bakanların da aralarında bulunduğu kişilerin yakalanması talebinin ifade edildiği açıklamada, başsavcı ve yargı başkanının da görevden alınması istendi.

    Açıklamada, eylemler sırasında gözaltına alınanların ve halkın safında durduğu suçlamasıyla tutuklanan asker ve subayların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

    Sudan'da halk ayaklanmasının çatı örgütünden 7 talep ve cuntaya uyarı

    Sudan'da halk ayaklanmasının çatı örgütünden 7 talep ve cuntaya uyarı

    NE OLMUŞTU?

    Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

    Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

    Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

    Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

    Konseyin şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere meydanlardan ayrılmayın çağrısında bulunuyor.

    Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

    Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, evvelki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti. (DIŞ HABERLER)

    Sudan ve Cezayir dersleri: Zorbalar kalmaz, gider!

    Sudan ve Cezayir dersleri: Zorbalar kalmaz, gider!

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ODTÜ Rektörü Kök'e göre iptalin sorumlusu "LGBT, Marksist gruplar"
    SONRAKİ HABER

    Tarım ürünleri üretim maliyeti yüzde 27,33 arttı
    YAZARLAR
    Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Gerçek

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    En güzel mektup

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Seçim, hile, meşruiyet

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 3
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyeye sevk edildi
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyeye sevk edildi

    'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir dahil 8 şüpheli gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da halk yönetimin sivil hükümete bırakılması için sokaklarda
    Sudan'da halk yönetimin sivil hükümete bırakılması için sokaklarda

    Sudan'da ordu Genelkurmay karargahı önündeki eylemcileri dağıtmaya başladı. Askerlerin eylemi dağıtma girişimi üzerine muhalefet sokağa çağrı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Ocak ayı işsizlik oranında rekor artış: Yüzde 14,7
    Ocak ayı işsizlik oranında rekor artış: Yüzde 14,7

    TÜİK verilerine göre Ocak 2019’da işsizlik oranı yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Halid, 159 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'i ziyaret etti
    Leyla Halid, 159 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'i ziyaret etti

    FHKC Merkez Komite Üyesi Leyla Halid, 159 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'i ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da bir genç, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi 
    Diyarbakır’da bir genç, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi 

    Diyarbakır’da Sümerpark'ta Recep Hantaş isimli bir genç polis tarafından başından silahla vurularak yaşamını yitirdi.

    Dolar yeni haftaya 5.80 TL'den başladı (15 Nisan 2019)
    Dolar yeni haftaya 5.80 TL'den başladı (15 Nisan 2019)

    TL üzerindeki satış baskısı sürerken yeni haftaya dolar 5.80, avro ise 6.55 seviyesinden başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Nisan 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Nisan 2019 Pazartesi

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    Fenerbahçe -Galatasaray derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi
    Fenerbahçe -Galatasaray derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi
    "İnsanın Yeni Gündemi" sergisi Akbank Sanat’ta başladı
    "İnsanın Yeni Gündemi" sergisi Akbank Sanat’ta başladı
    NBA’de Play-Off sürprizlerle başladı
    NBA’de Play-Off sürprizlerle başladı
    Şilan Düzdaban: Güçlü ve gerçek kadın karakterleri oynamayı isterim
    Şilan Düzdaban: Güçlü ve gerçek kadın karakterleri oynamayı isterim
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 28'inci hafta | Beşiktaş Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçti
    Süper Ligde 28'inci hafta | Beşiktaş Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçti
    Can Bartu, düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı
    Can Bartu, düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı
    ODTÜ Rektörü Kök'e göre iptalin sorumlusu "LGBT, Marksist gruplar"
    ODTÜ Rektörü Kök'e göre iptalin sorumlusu "LGBT, Marksist gruplar"

    ODTÜ Rektörü Prof. Mustafa Verşan Kök'e göre 33. Bahar Şenliğinin iptal edilmesinin sorumlusu "LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplar."

    Kıdem tazminatı fona devredilirse ne olur?
    Kıdem tazminatı fona devredilirse ne olur?

    Sendika Uzmanı Onur Bakır, hükümetin kıdem tazminatı ve zorunlu BES açıklamasının işçilere nasıl yansıyacağını yazdı.

    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Artık beklemek istemiyoruz
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Artık beklemek istemiyoruz

    Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Evrensel’e konuştu: Artık beklemek istemiyoruz, failler bulunsun

    Sur'da işsizliği konuştuk: Borçla harçla geçiniyoruz ama nereye kadar?
    Sur'da işsizliği konuştuk: Borçla harçla geçiniyoruz ama nereye kadar?

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan yurttaşlarla ekonomik krizi ve işsizliği konuştuk.

    Bosch işçisinden mektup: Hükümetin uygulamaları bıkkınlık yarattı
    Bosch işçisinden mektup: Hükümetin uygulamaları bıkkınlık yarattı

    BOSCH'tan bir işçi yazdığı mektupla seçim sonuçlarını değerlendirdi.

    "Birlikte harekete geçersek kıdem tazminatımıza el koyamazlar"
    "Birlikte harekete geçersek kıdem tazminatımıza el koyamazlar"

    İzmir'deki işyeri temsilcileri ve işçiler Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı 'reform' paketine karşı birlikte mücadele çağrısı yapıyor.

    'Toparlanmaya, yanı başımızdaki arkadaşımızı görmeye ihtiyacımız var'
    'Toparlanmaya, yanı başımızdaki arkadaşımızı görmeye ihtiyacımız var'

    SES Aksaray Şube İşyeri Temsilcisi Birsen Seyhan Dursun yazdı: 1 Mayıs'ta iktidarın saldırılarına karşı güçlü bir cevap verebiliriz.

    Eminönü hamalları: Arkalıklarında dünya, omuzlarında geçim kaygısı
    Eminönü hamalları: Arkalıklarında dünya, omuzlarında geçim kaygısı

    Anıl Yurdakul, İstanbul Eminönü’deki hamallarla yaşamlarını, mesleklerini ve çalışma koşullarını konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP: Polis, Büyükçekmece'de 2007 listesi ile 'sahte seçmen' aradı
    CHP: Polis, Büyükçekmece'de 2007 listesi ile 'sahte seçmen' aradı

    CHP'nin iddiasına göre Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu yapan polislere 2007 seçmen listeleri verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

    Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan İktisatçı Mustafa Sönmez serbest bırakıldı.

    KESK ve Amed İhraçlar Platformundan mazbata tepkisi
    KESK ve Amed İhraçlar Platformundan mazbata tepkisi

    Diyarbakır’da KESK ve Amed İhraçlar Platformu KHK’lilere mazbata verilmemesine tepki gösterdi: YSK'nin kararı demokrasiye ve hukuka darbedir.

    GÜNCELLENDİ
    Vinç operatörü Ali Ekber Dinçer ölüme gönderilmiş
    Vinç operatörü Ali Ekber Dinçer ölüme gönderilmiş

    Yaşamını yitiren Ali Ekber Dinçer'in, şantiye yöneticileri tarfından uzmanlık alanı olmamasına rağmen vinci tamir etmeye gönderildiği ortaya çıktı.

    İş cinayetleri Stockholm’de protesto edildi: Kârdan önce yaşam!
    İş cinayetleri Stockholm’de protesto edildi: Kârdan önce yaşam!

    İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali, dünya genelinde artan iş cinayetlerini İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto etti.

    İzmir-İstanbul Otoyolu için zeytinlik alana asfalt tesisi izni verildi
    İzmir-İstanbul Otoyolu için zeytinlik alana asfalt tesisi izni verildi

    İzmir-İstanbul Otoyolu için Aliağa'daki zeytinliklerle kaplı tarım arazisine asfalt tesisi kurulması izni verildi.

    ABD'den S-400 tehdidi: Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu
    ABD'den S-400 tehdidi: Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu

    S-400 krizine dair konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı: Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye bunu kaldıracak durumda değil.

    Silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını yitirdi
    Silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını yitirdi

    Uzun zamandır Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını yitirdi.