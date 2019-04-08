AKP-MHP'nin kıl payı kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerler

Okan BAŞAL

İstanbul

31 Mart yerel seçimlerinde en tartışmalı il İstanbul oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, seçim gecesi oy sayımı devam ederken 3 bin oyla önde olduklarını belirterek "Kazandık" açıklaması yaptı ancak kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Yıldırım'ı geride bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 1 Nisan sabahı yaptığı açıklamada "Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette" diyerek farkın 27 bin 889 olduğunu ilan etti. 1 Nisan tarihli birleştirme tutanağına göre ise Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 967, Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 910 oy aldı. Aradaki fark ise 24 bin 57 idi.

Buna rağmen İstanbul'un dört bir yanı, üzerinde Yıldırım'ın fotoğrafları bulunan "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" pankartlarıyla donatıldı.

Ardından, seçimi geride tamamlayan AKP, geçersiz oy sayısının fazla olduğunu öne sürerek bu oyların yeniden sayılması talebinde bulundu ve oyların yeniden sayımına başlandı. Geçersiz oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığı bugün (8 Nisan) sabah saatlerinde aradaki fark 15 bin 500 seviyelerindeydi.

Rusya ziyareti öncesi basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bu farka dikkat çekerek "10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur" dedi. Erdoğan'ın tartışma yaratan bu sözleri, akıllara AKP'nin az farkla kazandığı yerleri ve buralarda yapılan itirazların reddedilmesini getirdi.

AKP ve MHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde "kıl payı" kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerleri derledik.

Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

YUSUFELİ: 1 OY

Artvin Yusufeli'de ilk sayımlarda, CHP’li Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 No'lu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AKP'li Eyüp Aytekin 3 oy farkla önde çıktı. Aytekin 1819 oy alırken CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası eksik çıktı. CHP, il seçim kuruluna itiraz etti. Diğer itirazlarla birlikte bu kez 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Sayıma göre AKP adayı Eyüp Aytekin 1 oy farkla seçimi kazandı.

İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi. CHP, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı için seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebiyle il seçim kuruluna iki ayrı başvuru yaptı. Başvuru henüz kabul edilmedi.

Artvin Yusufeli'de önce AKP sonra CHP seçim sonuçlarına itiraz etti

MALAZGİRT: 3 OY

Muş’un Malazgirt ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı 3 bin 641, HDP'nin adayı ise 3 bin 638 oy aldı. Farkın 3 olduğu ilçede 432 oy geçersiz sayıldı. HDP'nin geçersiz oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu ve YSK'ye yaptığı başvurular reddedildi.

AKP Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, "1 oyla da kazanırsın bin ve 10 bin oyla da kazanırsın. Biz de 3 oyla Malazgirt'i kazandık" diye konuştu.

ÇİFTELER: 8 OY

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde de, 8 oy fark olan seçim sonucuna CHP, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak itiraz etti. İtiraz oy çokluğu ile reddedildi. Bunun üzerine CHP Eskişehir İl Başkanlığı, itirazı İl Seçim Kurulu’na taşıdı. İl Seçim Kurulu ise itiraz kabul ederek belediye başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

MHP, İl Seçim Kurulu’nun Çifteler İlçe Belediye Başkanlığına ait sandıkların tekrar sayılması yönündeki kararına itiraz etti. MHP'nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, belediye başkanlığı için kullanılan oyların sayılması talebini reddetti.

10 bin 190 oy kullanılan ilçede, kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li aday Kadir Bıyık 4 bin 758 oy, CHP’li aday Konakçı ise 4 bin 750 oy aldı.

ÇINARCIK: 16 OY

10 bin 144 seçmenin oy kullandığı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde AKP'nin adayı Numan Soyer 4 bin 843, CHP'nin adayı Avni Kurt ise 4 bin 827 oy aldı. Farkın 16, geçersiz oy sayısının 291 olduğu ilçede oyların yeniden sayılması talebi YSK tarafından reddedildi.

YUNUSEMRE: 21 OY

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Seçim Kurulu’nun ilk açıklamasında belediyeyi 61 oy farkla İYİ Partinin adayı Kürşad Mithat Özkan'ın kazandığı açıklandı. Yapılan itiraz neticesinde bir sandıkta AKP’ye çıkan 132 oyun tutanağa sıfır olarak yazıldığı gerekçesiyle AKP'nin adayı Mehmet Çerçi öne geçti. İYİ Partinin talebi üzerine maddi hata tespit edilen tutanaklardan bazılarında yapılan inceleme sonrası aradaki fark 21'e düştü. İYİ Parti’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi başta olmak üzere birçok itirazı seçim kurulu tarafından reddedildi. Saadet Partisi ve BBP’nin de itirazlarının olduğu ilçedeki itirazlara YSK’den de ret yanıtı geldi.

KEŞAN: 23 OY

Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı. Belediye başkanlığını 11 oy farkla Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti, ilçe seçim kuruluna 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi. İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası ilçe seçim kurulunca yapılan açıklamada, AKP'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği kaydedildi. CHP ve İYİ Parti, il seçim kuruluna da itirazda bulundu ancak talep reddedildi. CHP ve İYİ Parti tarafından son olarak YSK'ye itirazda bulunularak Keşan'daki tüm geçersiz oyların yeniden sayılması istendi. Dilekçeyi değerlendiren YSK, bu talebi reddetti.

GERCÜŞ: 43 OY

Batman'ın Gercüş ilçesinde AKP'nin adayı Gündüz Günaydın, HDP adayı Zeynep Oduncu'dan 43 oy fazla aldı. AKP'nin bin 611, HDP'nin ise bin 568 oy aldığı Gercüş'te 3 bin 539 seçmenin kullandığı oyun 252'si geçersiz sayıldı. HDP'nin sonuçlara itirazı ise reddedildi.

ŞEMDİNLİ: 154 OY

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AKP adayı Tahir Saklı 3 bin 457, HDP adayı Sami Başer 3 bin 303 aldı. Her iki aday arasındaki oy farkı 154. Oy kullanan seçmen sayısının 7 bin 671 olduğu Şemdinli'de geçersiz oy sayısı 479 ancak ilçe seçim kurulu HDP'nin itirazını reddetti.

TATVAN: 275 OY

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, HDP 15 bin 330, AKP ise 15 bin 605 oy aldı. HDP'nin geçersiz sayılan 2 bin 276 oyun yeniden sayılması ve aradaki 275 oy farkının incelenmesi talebiyle ilçe seçim kurulu ve ilçe seçim kurulu ve YSK'ye yaptığı başvurular reddedildi.

MUŞ: 538 OY

Muş kent merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur ittifakı'nın adayı 15 bin 919, HDP adayı ise 15 bin 381 oy aldı. Farkın 538 olduğu kent merkezinde kurulan 103 sandıktan 2 bin 449 oy geçersiz oy çıktı. HDP'nin oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve YSK'ye yaptığı başvurular reddedildi.

YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti

DARGEÇİT: 664 OY

Mardin’in Dargeçit ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre belediyenin 664 oy farkıyla AKP’ye geçmesinin ardından HDP, CHP, İYİ Parti ve bağımsız aday Yahya Akkaya tarafından 77 sandığın yeniden sayılması için yapılan itiraz, ilçe seçim kurulunun ardından il seçim kurulu tarafından da reddedildi.

13 bin 823 seçmenin oy kullandığı Dargeçit'te AKP 6 bin 630, HDP 5 bin 966 aldı. İlçede 718 oy geçersiz sayıldı.

VİRANŞEHİR: 757 OY

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde AKP'li Salih Ekinci 37 bin 330 oy alırken, rakibi Hıdır Oktay 36 bin 573 oyda kaldı. Oy farkının 757 olduğu ilçede geçersiz oy sayısı 6 bin 607. HDP eş başkan adayları Hıdır Oktay ve Roza Yazmacı'nın ilçe seçim kurulunun reddettiği itirazı taşıdığı il seçim kurulunun kararı beklenmeden, ilçe seçim kurulu Salih Ekinci'ye mazbata verdi.