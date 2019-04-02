HDP: Diyarbakır'da kayyımlar belediyelerdeki demirbaşları kaçırıyor

HDP'nin Diyarbakır’da kayyım atanan bütün belediyeleri seçimde geri almasının ardından kayyımların belediyelere ait kimi demirbaşları nakliye araçlarıyla taşıdığı belirtildi.

Diyarbakır’da oyların %62.84’ünü alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yapan Mızraklı ve Alökmen, “Halka ait olan ve hukuksuzca gasbedilen, devredilen ve çalınan belediyelerimizin tüm mal varlıklarının hesabını soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi bulunmasın” dedi.

"BU BİR İHTARNAME’DİR!"

Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık'ın açıklaması şu şekilde:

Bu kentin yasal seçilmişleri olarak büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan yönetici, memur veya işçi kadrosunda yer alan tüm çalışanlara çağrımızdır.

2016 yılında kayyum atanarak gasbedilen tüm belediyelerimizde hukuksuzca işlemler yapılmıştır. Taşınır-taşınmaz mal varlıklarının hukuksuzca devri işlemleri Sayıştay raporlarına dahi yansımıştır.

1 Nisan 2019 itibari ile kaybettiklerini anlayan kayyumlar tarafından dünden beri belediyelerimizin önlerinde nakliye araçları ile taşıma yapılmakta, belediyelerimize ait demirbaşlar kaçırılmaktadır. Bunların yanı sıra yapılan finansal işlemlerinde yasal olmadığını, adeta talandan mal kaçıran zihniyetin tezahürü olduğu anlaşılmaktadır. Bunun ismi hırsızlık ve yolsuzluktur. Bu hırsızlığa, yolsuzluğa ve hukuksuzluğa göz yuman, imza atan veya seyirci kalan sorumluluk mevkiindeki tüm kesimlerin bu suça iştirak ettiğini ve çalışmaya başlayacağımız ilk günden itibaren yaşanan hukuksuzlukları ortaya çıkarıp adalet yoluyla bunlardan tek tek hesap soracağımızı açıkça belirtiyoruz. Dün itibari ile kayyumların hiçbir zaman hukuki kabul etmediğimiz tüm yetkileri artık seçimlerle birlikte tamamen sona ermiştir. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmeli ve halktan özür dilenmelidir.

Halka ait olan ve hukuksuzca gasbedilen, devredilen ve çalınan belediyelerimizin tüm mal varlıklarının hesabını soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi bulunmasın. (Diyarbakır/EVRENSEL)