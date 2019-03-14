Van Belediyesini "karakol"a çeviren kayyım 1 milyon TL harcamış!

Van Büyükşehir Belediyesinin kayyım yönetiminin, belediyenin etrafına beton bloklar koyarak "karakola" çevirmek için 1 milyon TL'yi aşkın para harcadığı ortaya çıktı. Kayyım yönetimi yine polis tesislerinin onarımı, bayrak alımı ve Erdoğan'ın Malazgirt mitingi için de belediye bütçesinden milyonlarca TL para harcadı.

Kayyım atandıktan sonra alınan kredi ve borçlarının 1 milyon 300 TL'yi aştığı iddia edilen Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihaleler ve belediyenin işi olmadığı halde harcadığı paralar, belediye kaynaklarının nereye harcandığını da bir bir ortaya koyuyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığının yapması gereken okul onarımlarına 8 milyon TL'yi aşkın para harcayan belediye, Polisevi, Emniyet Müdürlüğü Tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor salonlarının onarımı için de yüksek meblağlarda para harcadı. Van Büyükşehir Belediyesi kayyımının belediye etrafına diktiği beton bloklar ile bayrak ve flamaya belediye bütçesinden harcadığı para ise dudak uçuklatıyor.

POLİS TESİSLERİNİN ONARIMI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN

Van Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi Van Emniyet Müdürlüğüne ait Polis Dinlenme Tesisinin onarımına 169 bin 495 bin TL harcarken, yine Edremit TOKİ ve Havaalanı Polis Dinleme Sosyal Tesisleri Bakımı için ise 117 bin 903 TL belediye bütçesinden harcama yaptı. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nur Tatar Spor Salonunun onarımı için belediye 194 bin TL para aktardı.

PROTOKOL İYİ TEKNEDE SEYAHAT ETSİN DİYE

Kayyım yönetimi yine belediyeye ait olan bir teknenin protokol gezileri için yeniden tasarlanması amacıyla tam 650 bin TL belediye bütçesinden para harcadı. Belediye ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Urartu Kent Müzesinin çevre düzenleme işine de 148 bin TL alanı olmadığı halde ödeme yaptı.

BETON BLOKLARA 1 MİLYON 640 BİN TL HARCANDI

Kayyım atandıktan iki ay sonra ise belediye etrafının beton bloklarla kapatılması, belediye girişine güvenlik kulübesinin yaptırılması ve hareketli mantar bariyer yapılması için de ihale yapıldı. Yapılan ihalede sadece belediye etrafına yerleştirilen beton blok ihalesinin sözleşme bedeli ise 1 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Yapılan ihale sonrası sadece belediye etrafının beton bloklarla kapatılması için 650 bin 800 TL harcandı. Bununla yetinmeyen kayyum yönetimi bu kez de belediyenin önüne yapılacak güvenlik kulübesi için ihale yaptı. Aynı gün yapılan ihale ise 273 bin TL karşılığında bir firmaya verildi. Yapılan bu iki ihalenin hemen ardından belediye binaları girişine "Hareketli mantar bariyer yapımı" için de ihaleye çıkıldı. Kayyım yönetimi bu iş için ise toplam 140 bin TL harcadı. Böylelikle halk ile belediye arasında kurulan ve çok büyük tepkilere neden olan güvenlik duvarları için belediye bütçesinden 1 milyon 640 bin TL ödeme yapıldı.

BAYRAK VE FLAMAYA 1 MİLYON 103 BİN TL

Kayyım yönetimi yine kentteki resmi ve milli bayramlarda kullanılmak üzere bayrak, flama ve direk alımına da 1 milyon TL'yi aşkın para harcadı. Van Büyükşehir Belediyesi, "Milli ve Resmi Kutlama Günlerinde Kullanılacak Malzeme Mal Alımı" ile ilgili yaptığı ihalede sadece 2018 yılı içerisinde bu kaleme 799 bin TL harcadı.

Kayyım yönetimi bayrak, flama ve direkler için 2017 yılında 148 bin TL, 2018 yılında ise 156 bin TL olmak üzere toplamda bu işler için 1 milyon 103 bin TL belediye bütçesinden para harcadı.

MALAZGİRT'E KİTLENİN TAŞINMASI İÇİN 325 BİN TL HARCANDI

Van Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında katıldığı Malazgirt Zaferi yıl dönümü için de yüksek meblağlarda ödeme yaptı. Van'dan Malazgirt'e insanların taşınması için 30 otobüs ve 200 minibüs kiralama ihalesi yapan belediye, bunun için de tam 325 bin TL harcadı. (Van/MA)

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