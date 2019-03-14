14 Mart 2019 10:13

Van Belediyesini "karakol"a çeviren kayyım 1 milyon TL harcamış!

Van Belediyesi kayyımının, belediyenin etrafına beton bloklar koyarak "karakola" çevirmek için 1 milyon TL'yi aşkın para harcadığı ortaya çıktı.

Van Belediyesini "karakol"a çeviren kayyım 1 milyon TL harcamış!

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Van Büyükşehir Belediyesinin kayyım yönetiminin, belediyenin etrafına beton bloklar koyarak "karakola" çevirmek için 1 milyon TL'yi aşkın para harcadığı ortaya çıktı. Kayyım yönetimi yine polis tesislerinin onarımı, bayrak alımı ve Erdoğan'ın Malazgirt mitingi için de belediye bütçesinden milyonlarca TL para harcadı.

    Kayyım atandıktan sonra alınan kredi ve borçlarının 1 milyon 300 TL'yi aştığı iddia edilen Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihaleler ve belediyenin işi olmadığı halde harcadığı paralar, belediye kaynaklarının nereye harcandığını da bir bir ortaya koyuyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığının yapması gereken okul onarımlarına 8 milyon TL'yi aşkın para harcayan belediye, Polisevi, Emniyet Müdürlüğü Tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor salonlarının onarımı için de yüksek meblağlarda para harcadı. Van Büyükşehir Belediyesi kayyımının belediye etrafına diktiği beton bloklar ile bayrak ve flamaya belediye bütçesinden harcadığı para ise dudak uçuklatıyor.

    POLİS TESİSLERİNİN ONARIMI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN

    Van Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi Van Emniyet Müdürlüğüne ait Polis Dinlenme Tesisinin onarımına 169 bin 495 bin TL harcarken, yine Edremit TOKİ ve Havaalanı Polis Dinleme Sosyal Tesisleri Bakımı için ise 117 bin 903 TL belediye bütçesinden harcama yaptı. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nur Tatar Spor Salonunun onarımı için belediye 194 bin TL para aktardı.

    PROTOKOL İYİ TEKNEDE SEYAHAT ETSİN DİYE

    Kayyım yönetimi yine belediyeye ait olan bir teknenin protokol gezileri için yeniden tasarlanması amacıyla tam 650 bin TL belediye bütçesinden para harcadı. Belediye ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Urartu Kent Müzesinin çevre düzenleme işine de 148 bin TL alanı olmadığı halde ödeme yaptı.

    BETON BLOKLARA 1 MİLYON 640 BİN TL HARCANDI

    Kayyım atandıktan iki ay sonra ise belediye etrafının beton bloklarla kapatılması, belediye girişine güvenlik kulübesinin yaptırılması ve hareketli mantar bariyer yapılması için de ihale yapıldı. Yapılan ihalede sadece belediye etrafına yerleştirilen beton blok ihalesinin sözleşme bedeli ise 1 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Yapılan ihale sonrası sadece belediye etrafının beton bloklarla kapatılması için 650 bin 800 TL harcandı. Bununla yetinmeyen kayyum yönetimi bu kez de belediyenin önüne yapılacak güvenlik kulübesi için ihale yaptı. Aynı gün yapılan ihale ise 273 bin TL karşılığında bir firmaya verildi. Yapılan bu iki ihalenin hemen ardından belediye binaları girişine "Hareketli mantar bariyer yapımı" için de ihaleye çıkıldı. Kayyım yönetimi bu iş için ise toplam 140 bin TL harcadı. Böylelikle halk ile belediye arasında kurulan ve çok büyük tepkilere neden olan güvenlik duvarları için belediye bütçesinden 1 milyon 640 bin TL ödeme yapıldı.

    BAYRAK VE FLAMAYA 1 MİLYON 103 BİN TL

    Kayyım yönetimi yine kentteki resmi ve milli bayramlarda kullanılmak üzere bayrak, flama ve direk alımına da 1 milyon TL'yi aşkın para harcadı. Van Büyükşehir Belediyesi, "Milli ve Resmi Kutlama Günlerinde Kullanılacak Malzeme Mal Alımı" ile ilgili yaptığı ihalede sadece 2018 yılı içerisinde bu kaleme 799 bin TL harcadı.

    Kayyım yönetimi bayrak, flama ve direkler için 2017 yılında 148 bin TL, 2018 yılında ise 156 bin TL olmak üzere toplamda bu işler için 1 milyon 103 bin TL belediye bütçesinden para harcadı.  

    MALAZGİRT'E KİTLENİN TAŞINMASI İÇİN 325 BİN TL HARCANDI

    Van Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında katıldığı Malazgirt Zaferi yıl dönümü için de yüksek meblağlarda ödeme yaptı. Van'dan Malazgirt'e insanların taşınması için 30 otobüs ve 200 minibüs kiralama ihalesi yapan belediye, bunun için de tam 325 bin TL harcadı. (Van/MA)

    Kayyım belediyeleri borç içinde: Milyonlarca liranın akıbeti belirsiz

    Kayyım belediyeleri borç içinde: Milyonlarca liranın akıbeti belirsiz

    Van'da kayyım, Mavi Kent A.Ş.’ye 24 milyon TL fazla para vermiş

    Van'da kayyım, Mavi Kent A.Ş.’ye 24 milyon TL fazla para vermiş

    Kayyımların taşınmazları devretmesi Meclis'e taşındı

    Kayyımların taşınmazları devretmesi Meclis'e taşındı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    HDP Diyarbakır İl binasına 3’üncü baskın: 3 gözaltı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Beka cephesi’nin umudu skandal ve tehditlerde!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İşçileştikçe AKP’lileşen kent, krizde kurda yem olmasın diye!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    IŞİD’in kadınları

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Kriz derinleşiyor

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Bazı hak ve özgürlük ihlallerinde son durum

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Gaziantep'in organizesi

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Gerginlikle tükenmek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye kararı
    Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye kararı

    Hrant Dink cinayeti davasında, Ercan Gün ve eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de 2020 seçimlerinin Demokrat adayları kimler?
    ABD'de 2020 seçimlerinin Demokrat adayları kimler?

    ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat adayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Son olarak Beto O'Rourke'un aday olacağı açıklandı.

    Belediye-İş, Çorlu Belediyesine grev kararını astı
    Belediye-İş, Çorlu Belediyesine grev kararını astı

    Çorlu Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine, bu sabah belediye binasına grev kararı asıldı.

    Metro inşaatındaki göçüğe alınmayan önlemler neden oldu
    Metro inşaatındaki göçüğe alınmayan önlemler neden oldu

    Metro inşaatındaki göçük yağmur yağışına bağladı ancak inşaatın uzun süredir yağmur suyu altında olması önlemlerin alınmadığını ortaya koyuyor.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş-Necmettin Kesgin ihtilafının tüm detayları
    Mansur Yavaş-Necmettin Kesgin ihtilafının tüm detayları

    Mansur Yavaş hakkında hazırlanan iddinamede ne var; Necmettin Kesgin, eski Avukatı Levent Ekmen ve Serkan Ucuzcu hakkındaki iddialar neler?

    GÜNCELLENDİ
    İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı
    İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı

    İzmir’de istismar mağduru çocuğun sanık yanında dinlenmesine itiraz eden Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar tutuklandı.

    Tazminatları ödenmeyen CPS Otomotiv işçileri fabrika önüne geldi
    Tazminatları ödenmeyen CPS Otomotiv işçileri fabrika önüne geldi

    Tuzla CPS Otomotivin patronu, 'Bütün haklarınızı vereceğiz' diyerek iş akitlerini feshettiği işçilere 1 buçuk aydır tazminat ödemedi.

    EMEP: Halka parasız, nitelikli, anadilinde sağlık hizmeti sağlanmalı
    EMEP: Halka parasız, nitelikli, anadilinde sağlık hizmeti sağlanmalı

    EMEP'ten Tıp Bayramı'na dair yapılan açıklamada parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmetinin sağlanması gerektiği belirtildi.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Twitter'da fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştıran güncelleme geldi
    Twitter'da fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştıran güncelleme geldi
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
    Şiire, kavgaya ve güzelliklere sevdalı şair: Timuçin Özyürekli
    Şiire, kavgaya ve güzelliklere sevdalı şair: Timuçin Özyürekli
    Arife Kalender’den "Herkesin Karanlığı"
    Arife Kalender’den "Herkesin Karanlığı"
    GÜNCELLENDİ
    10 maddede Marksizm neden hâlâ güncel?
    10 maddede Marksizm neden hâlâ güncel?

    Karl Marx, hayatı, eserleri, bilimsel keşifleriyle yeni bir toplum kurma mücadelesinde yaşıyor. Arif Koşar yazdı: 10 maddede Marksizmin güncelliği...

    Gazi’de polis tarafından öldürülen gençlerin davasında keşif kararı
    Gazi’de polis tarafından öldürülen gençlerin davasında keşif kararı

    Gazi Mahallesi'nde polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'un cinayetine dair davada olay yerinde keşif kararı verildi.

    Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azaldı
    Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı sanayi üretim endeksine göre sanayi üretimi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.

    Van Belediyesini "karakol"a çeviren kayyım 1 milyon TL harcamış!
    Van Belediyesini "karakol"a çeviren kayyım 1 milyon TL harcamış!

    Van Belediyesi kayyımının, belediyenin etrafına beton bloklar koyarak "karakola" çevirmek için 1 milyon TL'yi aşkın para harcadığı ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya, TSK ile koordinasyon halinde İdlib'i vurdu
    Rusya, TSK ile koordinasyon halinde İdlib'i vurdu

    Suriye'de savaşın en hareketli cephesi kuzeybatı bölgesi. Rusya dün TSK ile koordinasyon halinde İdlib'de hava bombardımanı düzenledi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 14 Mart 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 14 Mart 2019 Perşembe

    Mansur Yavaş hakkındaki iddialar, yerel seçim gündemi, ekonomi, 14 Mart TIP Bayramı, yaklaşan Newroz ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    GÜNCELLENDİ
    "Halk sağlığını korumaya ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz"
    "Halk sağlığını korumaya ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz"

    TTB MK Başkanı Sinan Adıyaman, Tıp Bayramı’nın 100. yılında hekimler olarak halkın sağlığını korumaya ve barışı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Yüzyıllık öykünün bakiyesi: Sağlıkta çöküş
    Yüzyıllık öykünün bakiyesi: Sağlıkta çöküş

    İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ile nasıl bir Türkiye, nasıl bir sağlık ortamı sorularına yanıt aradık.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de metro vagonu yer altı inşaatında göçük: 2 işçi kayıp
    İzmir'de metro vagonu yer altı inşaatında göçük: 2 işçi kayıp

    Konak'ta yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi aranıyor.

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde seçimin nabzı
    Kocaeli'nin Derince ilçesinde seçimin nabzı

    Derince'de işçi duraklarında yerel seçimin nabzını tuttuk: "Bugünü konuşmayalım diye sürekli geçmişi kötülüyorlar"

    İzmir'de Karabağlar Belediyesi işçilerinin grevi sürüyor
    İzmir'de Karabağlar Belediyesi işçilerinin grevi sürüyor

    CHP’li Karabağlar Belediyesine ait Spor AŞ.’de örgütlü DİSK/Dev Turizm-İş Sendikası üyesi işçilerin başlattığı grev sürüyor.

    Erzinli gençler: "Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız"
    Erzinli gençler: "Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız"

    Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik İnisiyatifi kuran gençlerle yerel seçimleri ve taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Brexit | İngiltere Parlamentosu, "anlaşmasız ayrılığı" kabul etmedi
    Brexit | İngiltere Parlamentosu, "anlaşmasız ayrılığı" kabul etmedi

    İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti.

    GÜNCELLENDİ
    Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun
    Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorun yaşandığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli sorunu buldu: 5 harfliler yani Kemal, Meral ve Temel
    Bahçeli sorunu buldu: 5 harfliler yani Kemal, Meral ve Temel

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine garip bir hesap yaptı, gerçek sorunun beka değil 5 harfliler olduğunu söyledi.

    CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu'nun yayınını kesmesi tepkilere neden oldu
    CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu'nun yayınını kesmesi tepkilere neden oldu

    Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk yayını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınlamak için kesildi. Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.