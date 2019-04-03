HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, Dersim’deki yerel seçim sonuçlarına dair yazılı açıklama yaptı. Çalışmalarda yetersiz kalmalarından dolayı halktan özür dileyen Önlü, kayyım siyasetine karşı ortak zeminde Dersim kültürünü inşa etmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Nedeni ne olursa halkın tercihine saygılı olduklarını belirten Önlü, “Bu çerçevede Dersim’de ortak çalışmanın zeminini yaratmak, kayyım tahribatını ortadan kaldırmak, demokrasi güçlerinin olmazsa olmazı olmak zorundadır. Dersim halkının diline, kültürüne, doğasına sahip çıkarak kazandığımız belediyeleri halkla birlikte yönetmeliyiz” dedi.

Önlü, çalışmalarına ilk olarak kayyımdan sonra belediyeden indirilen “Dersim” tabelasını yeniden asmakla başlayacaklarını ve bunun Dersim kültürünü korumanın ve yaşatmanın simgesel anlamı olduğunu belirterek, “Bu anlamda seçilen il genel ve belediye meclis üyelerimiz, Dersim kültürüne dönük saldırılara karşı seçilenlerle birlikte hareket etme ve Dersim’de ortak kültürü inşa etme çabası içerisinde olacaklardır” dedi.

DERSİM SEÇİMLERİ

Dersim'de TKP çatısı altında aday olan Sosyalist Meclisler Federasyonundan Fatih Mehmet Maçoğlu, oyların yüzde 32.77'sini alarak belediye başkanı seçildi. EMEP, ESP, Partizan'la birlikte Devrimci Güç Birliği olarak seçimlere giren HDP'nin adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir ise yüzde 28.21 oy aldı. (HABER MERKEZİ)