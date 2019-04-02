Van'da kayyımın intikamı: Tüm işçiler sınavda başarısız sayıldı

Orhan KURUL

Diyarbakır

Van'da kayyım tarafından yapılan ve mahkemenin usulsüz olduğuna karar vererek tekrarlanmasını istediği taşerondan kadroya geçiş sınavında, adeta işçilerden intikam alındı. Karara itiraz eden ve yeniden sınava girmeyi hak eden tüm işçiler başarısız sayıldı. Bütün sorulara doğru yanıt verdiklerini söyleyen işçiler karara itiraz edeceklerini belirtti.

BELEDİYE İŞÇİLERİ KAYYIMIN SORULARINI MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI

Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı, geçtiğimiz yıl taşeron işçilerin taşerondan kadroya geçişi için sınav yaptı. Belediyenin itfaiye, temizlik, mezbahane gibi çeşitli işlerinde çalışacak işçilere “İlk namaz kılınan yer neresidir?”, "Afrin operasyonunda şehit olan askerin ismi nedir?", "Hz. Muhammed’in yaptığı ilk üç savaş hangileridir?" gibi sorular soruldu.

Yapacakları işlere ilişkin sorular beklerken bu sorularla karşılaşan işçiler de durumu yargıya taşıdı.

MAHKEME "SINAV TEKRARLANSIN" DEDİ

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi sınavın tekrarlanmasına karar verdi.

Mahkeme kararı sonrası belediye sınav duyurusunu, belediyenin resmi internet sitesinde paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu işçi kadrosuna atanmak için sınava girmeye hak kazanan ve daha önce yapılan sözlü mülakatta başarılı olamayan ve geçici işçi kadrolarına atanamayan işçilere ait Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin sınav şekline ilişkin vermiş olduğu kararlar ve bireysel başvurulara istinaden yeniden sözlü mülakat yapmak üzere Başkanlık Makamının 15.02.2019 tarih ve 322 sayılı Olurları ile kurulan Sınav Komisyonu tarafından sözlü mülakat yapılmak üzere aşağıda belirtilen gün ve saatte Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2 nolu toplantı salonunda bulunmanız gerekmektedir."

"BÜTÜN SORULARI CEVAPLADIK AMA YİNE DE BAŞARISIZ SAYILDIK"

Belediye ilanı sonrası 256 işçi mart ayının farklı günlerinde (4,5,6,7,13,15,18,19) mülakata çağrıldı. 249 işçinin katıldığı sınavın sonuçları belli oldu. Yayınlanan listede katılan bütün işçiler yine başarısız sayıldı.

Mülakat sonrası yine başarısız sayılan işçiler Evrensel'e konuştu. Yapılan mülakatta kendi uzmanlık alanlarına yönelik sorular sorulduğunu ve tüm soruları doğru cevapladıklarını belirten işçiler ancak yine başarısız sayıldıkarını söyledi.

İşçilerden biri "Bize 28 Mart'ta açıklanacağını söylediler, ancak seçim sonuna bırakıldı. Beş çocuğum var hepsi de okula gidiyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"Belediyeyi kaybedeceklerini anlayınca bugüne bırakıldı" diyen işçi, "Bize gider ayak 1 Nisan şakası yapıldı" ifadeleri ile uygulamaya tepki gösterdi.

"5 GÜNÜMÜZ VAR, İTİRAZ EDECEĞİZ"

İşten atıldığından beri 1 yıldır iş bulamadığını söyleyen başka bir işçi "Kriz var zaten bir yıldır borçla harçla geçiniyoruz. Bize itiraz için beş gün süre verdiler. Buna itiraz edeceğiz" diye konuştu.

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