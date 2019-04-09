09 Nisan 2019 11:31
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 18:13

Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

Adana Kozan'da belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata SP'li Kazım Özgan'a verilecek.

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Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

Cumhur İttifakı'nın Kozan Belediye Başkan adayı Nihat Atlı (ayakta) | Fotoğraf: @nihatatli001/Twitter

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    YSK, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı kararı verdi. Kozan'da mazbata seçimde ikinci yüksek oyu alan Saadet Parti'nin adayı Kazım Özgan'a verilecek.

    Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Nihat Atlı’nın yerine, seçimde ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan Yüksek Seçim Kurulu tarafından belediye başkanlığına getirildi.

    Saadet Partisi resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Başvurunun reddedilmesi üzerine SP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

    İl Seçim Kurulunca yapılan değerlendirmede, oyların yüzde 39,99'unu alarak seçilen Atlı'nın, belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirlendi.

    Atlı'nın almış olduğu yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu aktarılan kararda, bunun Nihat Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği, bu kararın kesinleştiği 5 Nisan tarihinden sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı tanıdığı ifade edildi.

    İl Seçim Kurulu, bu nedenlerden dolayı ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçmiş kararları göz önüne alınarak, Nihat Atlı'nın Kozan Belediye Başkanlığına seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline hükmederek, "Kozan Belediye Başkan Aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde itirazcı Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından 5393 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kuruluna itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi." ifadesini kullandı. MHP'nin, kararla ilgili YSK'ye itirazda bulundu.

    GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANININ YERİNE KİM GEÇİYOR?

    5393 Sayılı Yasanın 45. maddesi şöyle:

    "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

    a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

    b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, seçer."

    KOZAN SEÇİM SONUÇLARI

    Adana'nın Kozan ilçesinde 31 Martta yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, genel meclis sonuçları şöyle:

    MHP:                      34.813     %44,78

    İyi Parti:                 17.913     %23,04

    Saadet Partisi:     16.920     %21,76

    BBP:                       6.368     %8,19

    DP:                          478     %0,61

    NİHAT ATLI'NIN ÇOK SAYIDA SUÇU VAR; DOSYASI YARGITAY'DA

    MHP’li Nihat Atlı'nın, bir cinayetten 20 yıl ağır hapis, küçük yaşta kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçundan hapis cezası aldığı ve dosyanın Yargıtay’da beklediği öğrenildi.

    "RABBİMİN İZNİYLE ANALARINI BELLEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

    Nihat Atlı seçim propaganda döneminde cinsiyetçi hakaretleriyle gündem olmuştu. Atlı "İki parti tek parti oldu. Tek partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakı'yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.

    Kozan adayı Nihat Atlı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz

    Kozan adayı Nihat Atlı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz

    Fotoğraf: Evrensel

    ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI SONER ÇETİN MAZBATASINI ALDI

    Yeniden Çukurova Belediye Başkanı seçilen CHP’li Soner Çetin de mazbatasını aldı. Seçim Kurulundan mazbatasını alan Çetin, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında yüzde 44 oyla seçildiğini hatırlatarak, “31 Mart’ta yüzde 60’a yaklaşan büyük bir oranla seçimi kazandık. 2014’te hiç itiraz olmamışken, şimdi itirazların ardı arkası kesilmiyor. Sadece İstanbul’a itiraz etmiyoruz diyebilmek için seçimi net olarak kazandığımız yerlerde bile itiraz ediyorlar” dedi.

    ADANA’YI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

    Adana’da yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Soner Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile uyumlu bir çalışma içinde önemli hizmetler yapacaklarını belirterek, “Adana’yı güzel günler bekliyor” ifadesini kullandı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le birlikte mazbata törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da katıldı. İtirazlar dolayısıyla mazbata almaları geciken Karalar ve Akay da mazbatalarını yarın 15.00’te alacak. (Adana/EVRENSEL)

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