    • Kozan adayı Nihat Atlı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın Kozan Belediye Başkan adayı Nihat Atlı "Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz" dedi.

    12 Mart 2019 09:22
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    Adana'da Cumhur İttifakı tarafından MHP'den Kozan Belediye Başkan adayı gösterilen Nihat Atlı, seçimlere ilişkin konuşmasında cinsiyetçi söylemlerde bulundu.

    Odatv'nin haberine göre, seçim konuşması için sahneye gelen Atlı, şunları kaydetti:

    "İki parti tek parti oldu. Tek partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakı'yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz arkadaşlar." (HABER MERKEZİ)

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