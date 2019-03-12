Kozan adayı Nihat Atlı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz

Adana'da Cumhur İttifakı tarafından MHP'den Kozan Belediye Başkan adayı gösterilen Nihat Atlı, seçimlere ilişkin konuşmasında cinsiyetçi söylemlerde bulundu.

Odatv'nin haberine göre, seçim konuşması için sahneye gelen Atlı, şunları kaydetti:

"İki parti tek parti oldu. Tek partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakı'yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz arkadaşlar." (HABER MERKEZİ)

Özhaseki: Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşün