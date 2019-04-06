Seçim kurullarından Cumhur İttifakına başka, muhalefete başka karar

31 Mart seçimlerinin üzerinden bir hafta geçti. Seçim kurulları, seçim sonuçlarına dönük itirazlarda Cumhur İttifakının lehine kararlara imza attı. İstanbul’da oy sayımları devam ederken, usulsüzlükler ve az oy farklarıyla gündeme gelen yerlerde seçim kurulları muhalefetin itirazlarını reddetti.

KARS’TA HDP'YE KAYBEDEN MHP’NİN İTİRAZI KABUL GÖRMÜŞTÜ

Seçim kurullarının çifte standart uyguladığı örneklerinden biri de Kars. Kars’ta resmi olmayan sonuçlara göre HDP’li Aday Ayhan Bilgen seçimi kazandı. MHP’nin itirazını kabul eden seçim kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sayım sonunda HDP’nin oyları arttı. Bu kez MHP seçimin iptali için başvurdu. Gerekçe olarak da “Er ve erbaşlara oy kullandırıldığı”nı sundu. MHP’nin itirazı reddedildi.

HDP: ER VE ERBAŞLARA OYLARI BİZ Mİ KULLANDIRDIK?

HDP EŞ Genel Başkanları Pervin ve Sezai Temelli imzasıyla yapılan açıklamada bu gerekçeyle ilgili olarak, “Er ve erbaşlara oyları biz mi kullandırdık? Aylar öncesinde buna itiraz eden biz değil miydik? Yüksek Seçim Kurulu bizim itirazlarımızı reddetmedi mi? Hangi baskı ve yönlendirmeyle itirazı esastan görüşme kararı alıyorsunuz? Bu hukuksuz kararın kaldırılması için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruyoruz. Bu kararın derhal kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kars’ın Yeni Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen Duvar İnternet sitesinden İrfan Aktan’a şöyle konuştu:

“Kars’ta MHP, normalde ilk itirazı sandık başında yapmaları gerekirken bunu yapmayıp ilçe seçim kuruluna başvurarak tümden sayım kararı aldırdı. Oysa tümden sayım için çok somut gerekçelerin olması lazım. Çünkü MHP’nin sandık görevlileri de tutanakları imzalamışlar. Dolayısıyla akşam, kendi imza attıkları tutanaklara itiraz edebilmeleri için çok somut argüman sunmaları gerekiyor. Fakat buna rağmen kararı aldırdılar, tekrar sayım yapıldı. Sonuçta bizim 17 oyumuz arttı, MHP’nin 30 ayı düştü! Bunun üzerine bu sefer Kars seçimlerinin iptali için başvurdular!”

AYHAN BİLGEN: ÇEŞİTLİ ÖDEMELERLE İLGİLİ GİRİŞİMLER YAPIYORLAR

Bu itiraz ile oyalama yöntemi amaçladıklarını söyleyen Bilgen, şunları aktardı: “Çünkü belediyede 360 civarında çalışmayıp maaş alan personel var. Bunların işyerlerine geldiğine dair geriye dönük belgeler hazırlanıyor. Bugün bizzat buna tanıklık ettik. Ayrıca çeşitli borç ve ödemelerle ilgili girişimler yapıyorlar. Seçim akşamı bir kuyumcu, belediye başkanına sosyal medyadan çağrı yaparak alacağının ödenmesini istedi mesela. Yine seçimlere bir gün kala, Kars’ın en büyük tarihi binalarından olan Aynalı Köşk’ün icra yoluyla satışa çıkarıldığına dair bilgiye ulaştık. Bu olay Kars’ta büyük infial yarattı. Bu tarihi binayı, güya borçlu olunan bir şirkete, üstünü de daha sonra tahsil etmek üzere icradan satış kararı çıkarılmış. Bunun iptali yönünde baskı yaptık. Şehirde MHP bile buna tepki gösterdi.”

BALIKESİR’DE İYİ PARTİNİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İYİ Parti, Balıkesir’deki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İlçe seçim kuruluna yaptıkları itiraz reddedilmişti. 31 Mart seçimlerde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Cumhur İttifakının Adayı Yücel Yılmaz yüzde 47.78, Millet İttifakının Adayı İsmail Ok ise yüz 46.50 oy almıştı. İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna “AK Parti’nin diğer illerde itirazlarını kabul eden seçim kurullarının Balıkesir’de de aynı şekilde davranmasını bekliyoruz” şekline konuştu.

SEÇİM KURULLARI MUŞ VE MALAZGİRT’E KULAKLARINI TIKADI, IĞDIR’I YENİDEN SAYDI

HDP’nin yüzde 33.59, AKP’nin yüzde 34.76 oy oranına sahip olduğu Muş’ta, HDP’nin yaptığı itiraz reddedildi. Muş’ta oy farkı 538, geçersiz oy 2 bin 499.

Muş’un Malazgirt ilçesinde de AKP ile HDP adayı arasındaki oy farkı 3. Burada 432 oy da geçersiz sayıldı. HDP’nin yaptığı itiraz reddedildi.

Iğdır’da HDP’ye karşı kaybeden MHP’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmış, sonuç değişmemişti. (HABER MERKEZİ)

İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar