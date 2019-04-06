Sırrı Sakık: İstanbul’daki hukukla Muş’taki hukuk farklı mı?

Derya KAYA

İstanbul

31 Mart yerel seçimlerinde çifte standart uygulandığını belirten HDP’nin Muş Belediye Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Niye sayımdan korkuyorlar” sözlerine atıfta bulunarak, “Biz de bunu söylüyoruz. Niye sayımdan korkuyorlar? İstanbul’dakinin hukuku var da Muş’takinin, Malazgirt’tekinin yok mu?” dedi.

“Sandıklarda neler oluyor onu da bilmiyoruz. İstanbul’dakiler en azından sandıkları kolluyor, milletvekilleri nöbet tutuyor. Burada yaşananlar seçim değil, garip şeyler yaşanıyor” diyen Sakık, YSK’ye itiraz edeceklerini söyledi.

HDP’nin Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık Muş’ta seçim sonrası yaşananları ve seçim kurullarının tavrını Evrensel’e değerlendirdi.

“İTİRAZLARIMIZ KABUL EDİLMİYOR”

Muş’ta hile olduğunu ifade eden Sakık, “Özellikle AKP-MHP ittifakının kaybettiği yerlerde arada on binlerce oy fark olmasına rağmen, yeniden sayımlarının yapıldığı bir süreci izliyoruz. Koskoca Ankara, İstanbul da buna örnek. Biz burada oylarımızın diğer siyasi partilere kaydırıldığı gibi ciddi verilere sahip olmamıza rağmen itirazımız kabul edilmiyor” dedi.

“MUŞ’TA SEÇİMLERİN YENİLENMESİNİ KABUL EDİYORUZ”

Seçim gecesi verilerin gönderilmediği iki ilin İstanbul ve Muş olduğunu belirten Sakık, İstanbul’un verilerinin geç girilmesine rağmen Muş’un verilerinin girilmediğini söyledi. Sakık, “Muş’ta ilk saatlerde zaten öndeydik. Seçimi bizim aldığımıza dair veriler var. Bu yüzden itirazda bulunduk, yeniden oylar sayılırsa kazanacağımızdan eminiz. Bu yüzden kamuoyuna ilan ediyoruz, son olarak seçimlerin yenilenmesini talep ediyoruz. Yenilenmesiyle halkın iradesi ortaya çıkacak. Merkez ilçe seçim kurulu AKP’nin kaybettiği ilçede bizim sunduğumuzdan fazla gerekçeleri olmadığı halde AKP’nin itirazını kabul etti” dedi.

“İSTANBUL’DAKİNİN HUKUKU VAR DA MUŞ’TAKİNİN YOK MU?”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Niye sayımdan korkuyorlar” sözlerine atıfta bulunan Sakık, “Biz de bunu söylüyoruz. Niye sayımdan korkuyorlar? Niye yargıya baskı uyguluyorlar? Bizim binlerce oyumuzun yok sayıldığını biliyoruz. 2 bin 500 oyumuz geçersiz sayıldı. ‘Her vatandaşın hukukunu korumak görev’ diyorlar ama İstanbul’dakinin hukuku var da Muş’takinin, Malazgirt’tekinin yok mu? Çifte standart uygulanıyor. Türkiye’deki bütün kesimler de bunun tanığı” dedi.

“BURADA YAŞANANLAR SEÇİM DEĞİL”

Sakık, Muş’ta OHAL ve sıkıyönetim uygulaması olduğuna da dikkat çekerek, “Haksızlığa uğramışız. Sandıklarda neler oluyor onu da bilmiyoruz. İstanbul’dakiler en azından sandıkları kolluyor, milletvekilleri nöbet tutuyor. Burada yaşananlar seçim değil, garip şeyler yaşanıyor” dedi.

“SAYIMDAN NEDEN KORKUYORLAR?”

Sakık, “Sayımdan korkmuyorlarsa neden ret kararları çıkıyor. Yeniden sayım zaten burada birkaç saatlik zaman alır ama kabul edilmiyor. YSK’ye başvuruda bulunacağız. Umarım YSK’den döner. Hukukun askıya alındığı bir ilden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

“HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK YAPMAYA GEREK YOK”

Türkiye’nin ciddi sorunları olduğunu belirten Sakık, “Ekonomik kriz var, insanlar aç, perişan. İnsanlar cezaevlerinde ölüyor. Açlık grevleri devam ediyor. Devasa sorunlarımız varken her şey seçime kilitlendi. Dünyanın dört bir yanında seçimler yapılıyor, birkaç saatte açıklanıyor. Hâlâ seçimleri kendi hanelerine yazdırmak için hile peşinde olanlar koltukların ebedi kendilerinin olduğunu sanıyor. Çifte standart uygulayacaksanız seçim yapmaya gerek yok. Halkın iradesine bu kadar saygısızlık yapmaya gerek yok” dedi.

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