DİSK’e bağlı sendikalar, Kale Kayış işçilerini ziyaret etti

İşyerinde çalışma koşulları, ücret ve sendikal hakları için Petrol-İş sendikasında örgütlenen ve taleplerinin kabul edilmesi için iş bırakan Kale Kayış işçilerini, direnişinin 30 gününde DİSK’e bağlı, Gıda-İş, Camkeramik-İş ve İletişim-İş ziyaret etti.

"BU DİRENİŞ TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEKİ İŞÇİLERİN DİRENİŞİDİR"

Ziyarette ilk sözü alan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, işyerindeki çalışma koşularına değinerek "Öğrendiğimiz kadarıyla son üç yılda üç işçi kardeşimizin hayatını kaybetmesi, buradaki çalışma koşullarının nasıl olduğunun somut göstergesi. Sadece işçiler hayatını kaybetmiyor, yaralanıyor, kolunu, bacağını, gözünü kaybediyor. İş kazaları ve cinayetleri sadece burada yaşanmıyor. 17 yılda yirmi binin üzerinde işçi hayatını kaybetti. Sizler insanca çalışma, insanca yaşama ve insanca yaşanacak bir ücret için mücadele ediyorsunuz. Bu direniş sadece sizin değil Silivri, Çorlu, İstanbul, Türkiye'nin her yerindeki işçilerin mücadelesidir. Bu direniş, bu hak alma mücadelesi tüm işçilerin sahiplenmesi ve dayanışma göstermesi gereken bir mücadeledir. Biz ayrım yapmadan her direniş ve mücadelenin yanında olacağız. Bu mücadele tüm işçilerin mücadelesi ve kazanımı olmalıdır" dedi.

Hükümete ve Cumhurbaşkanına, bakanlar seslenen Aslan, "Buradaki işçilerin sesini duyun, buradaki işçiler ne istiyor bakın ve buradaki sorunu çözün. Madem iktidarsınız bu sorunları çözmek zorunudasınız" şeklinde konuştu.

"1 MAYIS MÜCADELE İÇİN YENİ BİR SÜREÇTİR"

Yerel seçimlerin bittiğine işaret eden Aslan, "Seçim bitti ilk açıklamayı TÜSİAD yaptı. 4,5 yıl seçim yok dedi, hızla reformlar yapılması gerekiyor. Bunu iktidar söylüyor, muhalefet söylüyor, biz reformların ne anlama geldiğini biliyoruz. Reform dedikleri, kıdem tazminatına göz dikmektir, işsizlik sigortasını yağmalamaktır, çalışma koşularının ağırlaştırmaktır. Reform dedikleri şey, yeniden işçi ve emekçilere karşı saldırı yasları çıkarmaktır. Bizim buna karşı mücadele etmemiz lazım. 1 Mayıs bunun için yeni bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

Daha sonra söz alan, Camkeramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, işçilerin mücadelesini selamladı ve şunları söyledi.

"İçerdeki işçilerin yürekleride burda atıyor. Daha önce yaşanan direnişlerin kenarından geçmişizdir. Bu mücadele ve dayanışma bizlere öğretecek. Biz ekmeğimizi büyütürsek hepimiz faydalanacağız. Buradaki mücadelenin kazanımı hepimizi ilgilendiriyor. İçerideki ve dışarıdaki mücadelenin birleşerek kazanımla sonuçlanabilir. İşçilerin bölünmeden, birleşerek yürütecekleri mücadele mutlaka kazanımla sonuçlanır. Bizler bulunduğumuz her alanda sizlerle dayanışma içinde olacağız."

"MÜCADELE MUTLAKA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"

Son sözü alan İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, "Kale Kayış işçilerinin mücadelesi mutlaka başarıya ulaşacak. Bu mücadelede sizlere yan yana olacağız" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Direnişteki Kale Kayış işçileri: 'Halledeceğiz' diye diye 8 yıl bitti