İSİG Meclisinden Murat Çakır, Kale Kayış'taki ihmalleri anlattı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İşçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle direnişe geçen Kale Kayış işçilerini ziyaret eden İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır, pek çok işçinin özellikle bel, boyun fıtığı gibi meslek hastalığına yakalanmasının yanı sıra, uzuvlarında kopmaların, ezilmelerin ve yanmaların yaşandığına dikkat çekti. İşçilerin fabrikada yaşanan ihmal ve ihlalleri görüntülediğini de aktaran Çakır, Kale Kayış’taki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerin yetersizliğini de raporlaştıracaklarını ifade etti.

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında 3’ü ölümlü olmak üzere işyerinde pek çok kazaya şahit olduklarını, buna rağmen fabrika yönetiminin yıllardır hiçbir önlem almadığını ifade eden işçilerin, Petrol-İş Sendikasında örgütlenmesi sonrası yaşadıkları baskılar sonucu direnişe geçti. 6 Mart’ta başlattıkları direniş 30. gününde. İşçileri direniş yerinde ziyaret eden İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır, Kale Kayış’ta yaşanan ihlal ve ihmallere dikkat çekti.

İşçilerin direnişe başlamasının ücretten öte işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin kötü olmasından kaynaklandığına vurgu yapan Çakır, “Sendikalaşmanın da en temel itici gücü bu” diye konuştu.

"İÇERİ GİRENİN VÜCUDU 3-4 SAAT SONRA SİYAH OLUYOR"

Son birkaç yıl içerisinde Kale Kayış’ta 3 işçinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çakır, direniş sürecinde de içeriden iş kazası haberlerinin gelmeye devam ettiğini aktararak yaşanan ihmalleri şu şekilde sıraladı: “Fabrikada kişisel koruyucu önlemlerin eksikliğinden tutun da çalışma koşullarının kötülüğüne kadar pek çok sorun var. Modern hadi hadi sistemi olan taşeron çalışma mantığı burada devam ediyor. Belli bir malı yetiştirebilmek için işçiler çok yoğun olarak çalışılıyor. Sendika gelene kadar 12 saatlik vardiya varken, şu anda 8 saate indirilmiş vardiyalar. Ancak içeride özellikle patron ve patron vekillerinin işçilerin sendikalaşmasına, işçi sağlığı taleplerine dönük çok yoğun baskısı olduğu duyumlarını aldık. İşçilerin çektiği fotoğraf ve videolar hangi koşullarda çalıştıklarını gösteriyor. Yani içeri giren insan 3-4 saat mesai sonrası vücudu tamamen siyah oluyor Kale Kayış fabrikasında. Çok yoğun meslek hastalıklarının yaşandığını gözlemledik. Özellikle bel, boyun, kas fıtıklarından tutun da makinelerde ezilmelere, yanmalara kadar çok yoğun sorun var. Patronun hiçbir önlem almadığını söylüyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayacağız.”

İSİG MECLİSİ KALE KAYIŞ İŞÇİLERİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

İSİG Meclisi, Kale Kayış için çağrı yaptı. Yapılan çağrıda, "Trakya ve İstanbul'daki tüm dostlarımıza çağrımızdır. Kale Kayış fabrikasında, işçilerin sendikal örgütlülüğü tanınsın. Çalışma koşulları düzeltilsin. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın. 6 Nisan 2019 Cumartesi 17.00'de Silivri Sahil'e" denildi.

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