    • Esenyurt halkı: Seçimi kaybedince milli iradeye ne oldu?

    Esenyurt halkı, AKP’nin İstanbul’da seçimi kaybetmesinden sonraki tutumuna tepki gösteriyor.

    05 Nisan 2019 04:04
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    Eren ERGİNE
    Murat UYSAL
    İstanbul

    31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi, ancak tartışmalar devam ediyor. YSK’nin verilerine göre İstanbul’da seçimi Ekrem İmamoğlu kazansa da, AKP’nin başvurusu sonrası 3 ilçede oyların tamamı olmak üzere 19 ilçede geçersiz oyların sayımı yapılmaya başlandı. Biz de yaşanan bu tartışmaları, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan ve son seçimde belediye yönetimi AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt’ta yurttaşlara sorduk. AKP’nin İstanbul’da seçimin kaybedilmesinden sonraki tutumuna tepkililer.

    GENEL SEÇİM OLSA...

    Sedat Gül Şoför. 4.5 aydır işsiz. İstanbul Büyükşehir ve Esenyurt Belediye seçimlerinde tercihini AKP’den yana yapmış. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “AKP’ye oy verdim çünkü belediyecilikte onların kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Olmadı, kaybettiler. Genel seçim olsaydı CHP’ye oy verirdim. CHP belediyede verdiği sözleri yerine getirebilecek mi, ekonomik kaynak bulabilecek mi koskoca 20 milyonluk İstanbul’u yönetebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.” Gül, AKP’nin kaybetmesini ise şöyle değerlendirdi: “Verilen sözler, vaatler yapılan planlar, bozuldu. Aşırı göç, ekonomik sıkıntı, rant kaybetmeyi tetikledi. Türkiye’nin ekonomisi ortada, insanlar işsiz. Bu durum rahatsız etti. Oy verdim ama Erdoğan’ın zıtlaşmasını, inatlaşmasını sevmiyorum.”

    Ali amca emekli. AKP’yi desteklediği halde soyadının yazılmasını istemiyor. İstanbul’da AKP’nin kesinlikle kazanacağını söylüyor ve İmamoğlu’nun mazbatayı almadan belediye başkanıyım açıklaması yapmasına tepki gösteriyor.

    "SOĞAN, PATATES ALACAK DURUMUMUZ YOK"

    Ev Kadını Nezaket Aydın seçimin kazananının İmamoğlu olduğunu söyledi. AKP’nin seçim sonrası astığı afişlere tepki gösteren Aydın, devam etti: “İmamoğlu’nun Anıtkabir’e gidip imza atmasını yanlış bulanlar seçim bitmeden kazandık diye afiş asıyorlar. Oy verdik kazandı.” Pahalılık nedeniyle sokağa çıkmaya korktuklarını dile getiren Aydın, “Pahalılık, pahalılık, pahalılık... 100 lira ile pazara gidiyordum 30-40 lira ile geri geliyordum. Şimdi soğan, patates alacak durumumuz yok. 2 senedir kıyafet almadım. Önceliğimiz mutfak” diye konuştu.

    "1 YILLIK EVLİYİM BORÇ BATAĞINDAYIM"

    Metal İşçisi MHP’li Emrah Çetin, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Millet İttifakına yani CHP’ye oy vermiş. “Yarın MHP tek başına seçime girse ona veririm. AKP ile olan ittifakından rahatsızım” diyor. AKP-MHP ittifakını ise şöyle değerlendiriyor: “Bu işin içinde bir rant var, yoksa yan yana gelmezler. Bu halkın istediği tek şey milletin rahatlaması, nefes alması.” Konuyu ekonomik sıkıntılara getirip tanzim kuyruklarına dikkat çekiyor. “1.5 lira fark var diye neden insanlar kuyruklarda beklesin” diyen Çetin şöyle devam etti: “Buradaki olay parti olayı değil, Türk-Kürt meselesi değil, buradaki tek şey geçim sıkıntısı. Bugün doğudaki insan da batıdaki insan da geçim sıkıntısı çekiyor. Asgari ücrete çalışıyorum geçinemiyorum, 1 yıllık evliyim borç batağındayım. Eşim 7 aylık hamile hazırlık yapmam gerekiyor, ama elde avuçta bir şey yok. Oy verirken bunları göz önünde bulundurdum. Biz neden kaybettik diye Cumhur İttifakının düşünmesi gerekiyor. Bir avuç çayla bir kavanoz kahveyle gelip benden oy istersen benden hiçbir şey alamazsın, önce vatandaşı rahatlatman gerekiyor. Bu durum hepsi için geçerli. Evlenmek isteyen genç evlenemiyor, okula giden üniversiteli okul bitince işsiz kalıyor. Gençler işsiz köşe başlarında geziyor.”

    BU ÜLKEDE SADECE AKP Mİ VAR?

    Güven Karagöz İnşaat İşçisi. HDP’li olan Güven son seçimlerde CHP’nin adayı İmamoğlu’ya oy vermiş. Erdoğan’a “CHP dinsiz, HDP terörist diğer partiler gereksiz bu ülkede sadece AKP mi var? Bugüne kadar Şırnak terör yuvasıydı, şimdi Şırnak’ı AKP kazandı vatansever mi oldu? Sen kalkıp HDP’ye oy veren Kürt’e terörist, sana oy veren Kürt’e vatansever dersen işte seni böyle sandığa gömerler” dedi. Tüm partilerin binası olmasına rağmen polis araçlarının sadece HDP binaları önünde durduğunu söyleyen Karagöz, şunları söyledi: “Eğer HDP PKK partisi ise kapatmıyorsan ilk başta kendi damadını tutuklayacaksın. Hazineden HDP’ye en büyük yardımı senin damadın yapıyor. İstanbul’u 3 gündür geciktiriyorlar. 29 bin oy farkla İmamoğlu kazandı. Hiçbir seçimde şahit oldunuz mu AKP geçersiz oyların hesabını yaptı mı? 20 senedir iktidarda bir kere söz etti mi? Şimdi 3 gündür geciktiriyorlar çünkü ihaleye fesat karıştırmışlar, İstanbul’un, Ankara’nın parasını çalmışlar, 3 gündür belediyelerden dosya dosya evraklar çıkarıyorlar. Bu ülke sahipsiz değil."

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