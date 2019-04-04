İSPARK’ta giderayak ‘sistem çöktü’ dönemi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybetmesinin ardından belediyenin şirketi olarak faaliyet yürüten İSPARK’ın otoparklarda fiş kesmeden, beyana göre ücret almaya başladığı iddia edildi. Fiş isteyenlere “Sistem çöktü” bahaneleri üreten görevliler, ısrarcı olanlara da dip koçanla bilet verdi. Konuya ilişkin İSPARK resmi bir açıklama da yapmadı.

İstanbul’da İSPARK’a ait otopark alanlarında görevliler 1 Nisan’dan itibaren İSPARK fişi kesmeden, beyana göre ücret kesmeye başladı. Fişte diretenlere ise dip koçan bilet verdi. Görevliler, bunun nedenini soranlara “Sisteme şu an ulaşamıyoruz”, “Sistem çöktü”, “Siber saldırı var” gibi bahaneler gösterdi.

Kendi internet sitesindeki “İSPARK’a Sor” bölümünde fiş alamama durumları için “Otopark ücretini ödediğiniz halde, fiş veya fatura alamadıysanız durumu İBB Beyaz Masa 153’e iletebilirsiniz” yazan İSPARK, iki gündür yaşanan usulsüzlükle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

İSPARK’ın iki gün boyunca elde ettiği usulsüz gelirin ne kadar olduğu ve nereye harcandığı da belirsiz hale geldi. Bu duruma ilişkin tepkiler sosyal medyaya da yansıdı. (HABER MERKEZİ)

İSPARK bariyerleri 1 Nisan'da çalışmadı. Soranlara 'siber saldırı var' dendi. Herkesten beyana göre ücret alındı. Karşılığında isteyene bu fişlerden verildi. Herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

1. 1 nisan otopark geliri ne kadar oldu?

2. Bu paralar nereye kaydoldu? pic.twitter.com/4pyTgZCubV — Enis Tayman (@enistayman) 3 Nisan 2019

@ispark İstanbul Maçka’da İSPARK görevliniz, makineler bozuk, sistem çöktü diyerek, bize bu fişleri verip tahsilat yaptı...

Acil açıklama yapmanızı bekliyorum, aksi takdirde elimdeki “ESKİ” koçanlarla hakkınızda soruşturma açılması için dilekçe vereceğimi bildirmek isterim... pic.twitter.com/Pi0JZGfpOq — Stefo Seyisoğlu (@stefoseyisoglu) 2 Nisan 2019