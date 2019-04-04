04 Nisan 2019 07:39

İSPARK’ta giderayak ‘sistem çöktü’ dönemi

İstanbul’da belediye yönetiminin devrine günler kala İSPARK, ‘Sistem çöktü’ diyerek otoparklarda fiş kesmeden ücret almaya başladı.

İSPARK’ta giderayak ‘sistem çöktü’ dönemi

İSPARK logosu

    • Paylaş

    AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybetmesinin ardından belediyenin şirketi olarak faaliyet yürüten İSPARK’ın otoparklarda fiş kesmeden, beyana göre ücret almaya başladığı iddia edildi. Fiş isteyenlere “Sistem çöktü” bahaneleri üreten görevliler, ısrarcı olanlara da dip koçanla bilet verdi. Konuya ilişkin İSPARK resmi bir açıklama da yapmadı.

    İstanbul’da İSPARK’a ait otopark alanlarında görevliler 1 Nisan’dan itibaren İSPARK fişi kesmeden, beyana göre ücret kesmeye başladı. Fişte diretenlere ise dip koçan bilet verdi. Görevliler, bunun nedenini soranlara “Sisteme şu an ulaşamıyoruz”, “Sistem çöktü”, “Siber saldırı var” gibi bahaneler gösterdi.

    Kendi internet sitesindeki “İSPARK’a Sor” bölümünde fiş alamama durumları için “Otopark ücretini ödediğiniz halde, fiş veya fatura alamadıysanız durumu İBB Beyaz Masa 153’e iletebilirsiniz” yazan İSPARK, iki gündür yaşanan usulsüzlükle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

    İSPARK’ın iki gün boyunca elde ettiği usulsüz gelirin ne kadar olduğu ve nereye harcandığı da belirsiz hale geldi. Bu duruma ilişkin tepkiler sosyal medyaya da yansıdı. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Urfa'da muhtarlık kavgası: 4 kişi yaralandı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Seçim sonuçlarının işaret ettikleri

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçimin sonucu ve etkisi

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    3 önemli mesele

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sıcak deniz

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    İmamın cennet sepeti

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Dünya Tiyatro Günü: Bilmedim, Duymadım, Görmedim

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Tepeden tırnağa garabetleşme
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
    Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

    Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 22 kişi yaralandı.

    Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündem S-400 krizi
    Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündem S-400 krizi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

    İSPARK’ta giderayak ‘sistem çöktü’ dönemi
    İSPARK’ta giderayak ‘sistem çöktü’ dönemi

    İstanbul’da belediye yönetiminin devrine günler kala İSPARK, ‘Sistem çöktü’ diyerek otoparklarda fiş kesmeden ücret almaya başladı.

    Sütaş'ın attığı işçilerden 10'u daha işe iade davasını kazandı
    Sütaş'ın attığı işçilerden 10'u daha işe iade davasını kazandı

    Sütaş’ta sendikalı olduğu için işten atılan 86 işçiden 10’nu daha açtığı işe iade davasını kazandı.

    Bereketli topraklarda iktidara "kırmızı kart"
    Bereketli topraklarda iktidara "kırmızı kart"

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana seçim sonuçlarını Evrensel'e değerlendirdi: Halkımız iktidara 'Artık yeter' dedi.

    İSİG Meclisinden Murat Çakır, Kale Kayış'taki ihmalleri anlattı
    İSİG Meclisinden Murat Çakır, Kale Kayış'taki ihmalleri anlattı

    İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır, Kale Kayış’ta yaşanan ihmallere dikkat çekti: Ezilmelerden, yanmalara kadar çok yoğun sorunlar var.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti
    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti

    Halk tarafından istifası istenen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktığını açıkladı.

    Ekrem İmamoğlu: 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz
    Ekrem İmamoğlu: 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Elinde mazbatan var mı? İBB Başkanı yazarak hava atmanın ne anlamı var?" sözlerine yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Kupada yarı final: Ümraniyespor 0-1 Akhisarspor
    Kupada yarı final: Ümraniyespor 0-1 Akhisarspor
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

    Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklama yaptı.

    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz
    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz

    Ekrem İmamoğlu'nun "Mazbatamı verin" çağrısına dair konuşan Binali Yıldırım "Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor

    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oylarının yeniden sayımına başlandı ancak AA'nın ve CHP'nin verdiği ilçe bilgileri arasında çelişki bulunuyor.

    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı
    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı

    Cansız bedeni bir portakal bahçesinde ağaca asılı bulunan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Metin Alataş’ın failleri 9 yıldır bulunamadı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

    İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu 15 ilçede geçersiz oylar; Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin

    Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Siraç Yüksek, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi

    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü
    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü

    Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında binlerce eğitimci şiddete karşı yürüdü.

    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!
    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!

    Turgutlu Çaldağı’da bilirkişi keşfinde kesilen ağaçların dibine kimyasal dökülmüş olabileceği belirtildi.

    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı
    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı

    Buca'da aralarında De Jongh Köşkü'nün alanı ile Forbes Köşkü'nün olduğu Seyfi Demirsoy Hastanesi ve DEÜ kampüslerinin doğal sit kararları kaldırıldı.

    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?

    Batılı kapitalist devletlerin ABD öncülüğünde, SSCB'ye karşı 4 Nisan 1949’da kurduğu NATO 70. yılında derin bir “varlık krizi”yle karşı karşıya.

    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda
    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

    İktidara yakın medya, İstanbul’daki yenilgi sonrası “seçim hileleri” anlatısına sığındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

    İzmir Bornova’da bir hekimin, hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterek sağlıkçılar, şiddete karşı iş bırakma çağrısı yaptı.

    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam
    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam

    Emek Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği bağımsız adaylar, seçimlerden sonra mücadeleye devam vurgusu yapıyor.

    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele
    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele

    HDP'den Dersim'deki yerel seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamada "Seçilenlerle birlikte hareket etme ve ortak kültürü inşa etme" vurgusu yapıldı.

    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı
    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

    Özgür Gündem ile dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 9 kişiye ceza yağdı.

    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor
    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor

    Denizli’de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, seçimi kaybeden AKP’li belediye yönetiminin belediyeden belge kaçırdığını iddia etti.