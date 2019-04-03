Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından binlerce eğitim emekçisi "Eğitimciye şiddete hayır" diyerek yürüdü. Ayrıca Necmeddin Kuyucu'nun ismi okuluna verildi.

Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kuyucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ocak ayında arkadaşlarıyla kavga etmesi nedeniyle disiplin kurulu tarafından 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı açıklanan F.Ç. gözaltına alındı.

Gebze'de müdür yardımcısı, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BİNLERCE KİŞİ "EĞİTİMCİYE ŞİDDETE HAYIR" DİYEREK YÜRÜDÜ

Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Okulların bugün tatil edildiği Gebze'de, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Gebze Eşref Bitlis Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe sakinleri ve öğrencilerin de aralarında olduğu binlerce kişi, Öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun öldürüldüğü okula kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar "Eğitimciye şiddete hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Fotoğraf: Ergun Ayaz/DHA

Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi, adının verildiği okulun bahçesine getirilirken cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun babası Ahmet, annesi Melahat, eşi Gülay, oğulları Yiğit ve Alp Kuyucu, ablası Gülser Yılmaz ile yakınları ve çok sayıda eğitimci, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

BAKAN YARDIMCISI SAFRAN: BU BİRLİKTELİĞİ MUHAFAZA ETMELİYİZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, cenaze töreninde yaptığı konuşmada çok üzgün olduklarını belirterek "Maalesef bazı şeyleri izah etmek, derinlemesine gitmek, anlatmak çok zor. Bunu en iyi bizim eğitim camiamız anlar. Bazı şeyleri de anlatamıyoruz. Sıkıntı çektiğimiz, eksik bıraktığımız yerler var. Bu tür olayları önlemek sadece öğretmenlerin ve bu kurumların vazifesi değil. Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza şefkatle, sevgiyle ve merhametle yaklaşınız. Eğer bu duyguları siz evlerinizde veremezseniz toplumların bunun üzerine katabileceği çok şey beklemeyin. Biz öğretmenler olarak o yavruları teslim aldığımızda elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz. Bütün sendikalar, bütün öğretmen arkadaşlarımız hangi görüşten olursa olsun hepsi burada. Bu birlikteliği her zaman muhafaza etmenizi istiyorum" dedi.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: TEDBİR ALINMALI

Fotoğraf: Ergun Ayaz/DHA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Bu cinayet, gençliğimizin, müfredat ağırlıklı olarak eğitim düzenimizin, genel anlamda insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardan sadece biridir. Üzüntümüz, kaygımız, korkumuz odur ki, gerekli tedbirler alınmazsa son da olmayacaktır. Aslında kaybettiğimiz, kaybetmeye başladığımız sevgimiz, saygımız, aklımız, vicdanımız, izanımızdır. Kendimizi, benliğimizi, hoşgörümüzü, anlayışımızı, değerlerimizi kaybediyoruz. Bir an önce, vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirlerin, çare ve çözümlerin alınması ısrarımızı yineliyoruz. Bu menfur ve meşum olayların, görünürde kişilere indirgenecek suçluları olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde; eğitim düzenimizden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebepleri vardır. Öldürmeyi çare olarak gören bir ruh hâlinin, ergenlik duygularını zehirleyerek esir alması vahimdir. Duygusuzluğa, öfkeye, nefrete, yok etmeye ayarlı bir kuşak, gözlerimizin önünde, ellerimizin arasından kayıp gitmektedir. Başını kuma gömmekten başka anlamı olmayan geçici çözümler, sorunu daha da büyütüp ağırlaştırmaktan, ötelemekten başka işe yaramamıştır. Bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunlar, dün köklü çözümlerle ortadan kaldıramadığımız için yakıcı, yıkıcı etkileriyle daha da derinleşmiş, yaygınlaşmıştır. Eğer bugün çözüm bulunamazsa çok geç kalınacak, yarınlarda toplumu, varlığımızı üzerine bina ettiğimiz ahlaki, manevi, vicdani ve bütün insani temelleri tahrip edecektir. Durum vahimdir, tehlike büyük ve ciddidir. Cehalet şiddetle azmakta, şiddet cehaleti büyütmekte, cehaletle büyümektedir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi, cenaze namazı için Gebze'nin Ahatlı Mahallesi'ne götürüldü. (Kocaeli/DHA)