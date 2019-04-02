Gebze'de müdür yardımcısını öldüren öğrenci tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesinin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu hayatını kaybetti. Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki öğrenci F.Ç. tutuklandı.

Atatürk Anadolu Lisesinde 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç.’nin okuldan aldığı 3 günlük uzaklaştırma cezası nedeniyle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçakladığı belirtildi. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde 2 Nisan'da yaşanan olayda, 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakladı. Kuyucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

F.Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu | Fotoğraf: DHA

OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada F.Ç'nin, ocak ayında okul disiplin kurulu kararıyla 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, suça sürüklenen çocuk F.Ç. hakkında gözaltına alma talimatı verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği, suça sürüklenen çocuk F.Ç.'nin 2019 yılı Ocak ayı içerisinde de okul disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edilmiştir."

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)