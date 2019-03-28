'Krizi fırsat bilen AKP, TYP ile oy kazanmaya çalışıyor'

İzmir'de emek ve demokrasi güçleri yaptıkları basın açıklaması ile AKP hükümetinin krizi ve işsizliği fırsat bilerek ve kamu kaynaklarını kullanarak TYP ile oy kazanmaya çalıştığını belirtti.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İKK bugün toplum yararına çalışma programının (TYP) sonuçları ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada 'TYP Örgütsüz, Güvencesiz, Esnek, Kuralsız Çalışma Demektir' pnakartı açılırken 'AKP Yasanı Al Başına Çal', 'Güvenceli İş Güvenceli Gelecek İstiyoruz' ve 'Kadro Hakkımız Söke Söke Alırız' sloganları atıldı.

Basın metnini okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal, TYP'nin yeni istihdam modeli haline geldiğini belirterek “Krizin etkisinin emekçiler üzerinde daha da çok hissedildiği bugünlerde İzmir’de de İŞKUR yerel seçimler öncesinde TYP ile işçi alımlarını hızlandırdı. İzmir’de çeşitli kamu kurumlarına şimdiye kadar 1500 işçi alımı yapıldı. Bu sayının seçime kadar artacağı da bilinmektedir. İzmir’de İŞKUR uzunca bir süredir ‘liste yöntemi’ ile işçi alımı yapıyor. Yasada bu listelerin kimler eliyle oluşturulacağı veya hangi kriterlere göre belirleneceği nedense belirtilmemiş. İzmir’de ise listelerin AKP İl Başkanlığı tarafından İŞKUR’a iletildiği de artık herkesçe bilinen bir gerçek. Birçok emekçi belki ileride kadroya alınırım umuduyla, asgari ücretli ve geçici bir iş için torpil bulmaya çalışarak AKP İl ve ilçe örgütlerinin kapılarını aşındırıyor” dedi.

'AKP'NİN SEÇİM ÇALIŞMALARINA ÇAĞRILIYORLAR'

İŞKUR'un AKP seçim ofisi kullanıldığını ifade eden Vardal şunları söyledi:

“AKP’li adayların Bornova İŞKUR'da olduğu gibi açıktan seçim çalışması yaptığı, İlçe Milli Eğitime alınan TYP personelinin hem de mesai saatinde AKP seçim çalışmalarına çağrıldığı, afiş, pankart, bildiri dağıtımında çalıştırıldıkları haberleri her geçen gün artıyor. Özellikle seçim dönemleri öncesinde TYP alımlarının hızlandığı ve arttırıldığı düşünülürse AKP hükümetinin krizi ve işsizliği fırsat bilerek ve kamu kaynaklarını kullanarak oy kazanmaya çalıştığı açık şekilde görülüyor. Kamuda sözde kaldırılan taşeron yerine artık kamuya işçi almamak için TYP programı mı kullanılacak? Bu insanlar sonunda kamuda iş sahibi olamayacaksa neden uyum adı altında ve neden kamuda çalıştırılıyorlar? Kamuda sözde kaldırılan taşeron alımlarının yeri güvencesiz, sendikasız, kısa süreli çalışma biçimleri ile mi doldurulmak isteniyor?”

'TYP'NİN AMACI ÖRGÜTSÜZ, ESNEK ÇALIŞMA'

İŞKUR'un özel istihdam büroları ile yapılmak istenen kuralsız çalışma biçimleri için aracı olarak kullanıldığını da söyleyen Vardal “Sonuç olarak TYP’nin işsizleri istihdama kazanmak olmadığı, örgütsüz, kısa süreli, esnek, kuralsız, çalışma biçimlerinin yaygınlaştırma amacı taşıdığı görülmektedir. Emekçilerin ve emek örgütlerinin TYP ile amaçlananı görüp bu örgütsüz çalışma biçimine karşı uyanık olması ve birleşmesi gerekmektedir. AKP’nin artan işsizliği de suiistimal ederek esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerini kamudan başlayarak yaygınlaştırmasına karşı tüm emek örgütlerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)