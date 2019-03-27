İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi işçileri yine iş bıraktı

Metehan UD

İzmir

Her ay maaş problemi yaşayan Bayraklı Şehir Hastanesi işçileri yine iş bırakmak zorunda kaldı. İşçiler “Oy kullanmaya gidecek paramız yok” dedi.

İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden entegre sağlık kampüsünün inşaatında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesiyle ilgili sorunları devam ediyor. Krize bağlı malzeme fiyatlarının artmasından dolayı işçi ücretleri sürekli gecikiyor. Hastanenin ana ihalesini alan Gama-Türkerler Ortaklığının alt taşeronu olan Kulak-Mev bünyesinde çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için her ayın sonunda iş bırakarak maaşını alabiliyor. Sorun aylardır devam etmesine rağmen ihaleyi açan kamu kurumları çözüm üretmiyor.

Bu sabah işçiler işe gider gibi hazırlandı ancak inşaatların değil de şantiyedeki Gama-Türkerler Ortaklığının ofisinin yolunu tuttu. İşçiler burada şirket yetkililerinden kendilerine açıklama yapmasını bekledi. İşçiler, maaşlarının yatmaması üzerine yatakhaneye döndü. İşçiler, şirketin her defasında şantiyeye polis çağırması üzerine bu sefer daha dikkatli davrandı, patrona haber gitmeden örgütlü bir şekilde hareket etti. 300 işçinin iki aylık maaşları içeride, işçilerin ortalama 6-7 biner alacağı bulunuyor.

“OY KULLANMAYA GİDECEK PARAMIZ YOK”

Proje müdürünün işçilere “Önümüzdeki ay ödeme yapacağız” demesi üzerine işçiler “O zaman gelecek ay kendinize çalıştıracak başka işçi bulursunuz” cevabını verdi. İşçiler evlerine para gönderemediklerini ve seçimlerde oy kullanmaya gidecek otobüs paralarının olmadığını dile getirdi. Ayrıca ödeme alamayan demir ve beton firmalarının mal vermeyi durdurduğu ve şantiyede bir aydır işlerin ağır ağır devam ettiği öğrenildi.

“BİR YILDA BİR DEFA ZAMANINDA ÖDENDİ”

Evrensel'e konuşan işçiler “Son bir yılda sadece bir defa maaşlar zamanında yattı. Sorun gündeme geldiği halde kimse çözmek için adım atmadı. Her defasında çözeceklerini vadettiler. Mağduriyetimizi görmüyorlar. Bu saatten sonra da çözüleceğini sanmıyoruz. Bizim şirketin iki aylık işi kaldı. Bütün işçiler aileleriyle birlikte mağdur. İzmir’den gelenler yol parası bile bulamıyor. Maaşı alınca da biriken borçlara gidiyor. Yine bir şey kalmıyor. Gelecek ay yine ay problem yaşanırsa yine iş bırakacağız” dedi.

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