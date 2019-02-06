Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatında polis, işçilere saldırdı

Metehan UD

İzmir

İzmir Bayraklı’daki entegre sağlık kampüsünün inşaatında çalışan işçilerin maaş problemini çözmeyen patron çözümü şantiyeye polis çağırmakta buldu. Hastanenin yapım ihalesini alan ve üst işveren konumunda olan Gama-Türkerler Ortaklığının yöneticilerinin çağrısıyla çok sayıda polis aracı ve çevik kuvvet ekibi şantiyede konuşlandı.

Bir grup işçiye polis eşliğinde açıklamada bulunan şantiyenin proje müdürü, konudan bihaber olduğunu öne sürerek, alt taşeron Kulak-Mev Ortaklığının yöneticilerini suçladı. Müdür, işçilerden süre talep ederek çalışmaya başlamalarını istedi. İşçilerse dayanma sınırlarının aşıldığını ve ailelerine para göndermedikleri sürece çalışmaya başlamayacaklarını dile getirdi.

TEHDİTKAR SÖZLER GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

Proje müdürünün işçilere yönelik tehditkar sözleri üzerine işçilerle yöneticiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Araya giren çevik kuvvet polisleri bazı işçileri gözaltına aldı. İşçiler, arkadaşlarının bırakılmaması durumunda İzmir Çevre Yolu'nu trafiğe kapatacaklarını söyledi. Bunun üzerine polis işçileri serbest bıraktı. İşçiler yatakhanelerine döndü.

1 ŞUBAT'TA 400'E YAKIN İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Alt taşeron Kulak-Mev Ortaklığının işçilerin maaşlarını 2-3 aydır ödememesi üzerine 380 civarında işçi 1 Şubat itibariyle çalışmayı durdurmuştu. İş durdurmanın basına yansıması üzerine Gama Türkerler yöneticileri ile Kulak-Mev yöneticileri görüşse de bir gelişme yaşanmadı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.

Bayraklı şehir hastanesi işçilerinin direnişi sonuç verdi