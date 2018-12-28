Bayraklı şehir hastanesi işçilerinin direnişi sonuç verdi

Metehan UD

İzmir

İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatından çıkarılan işçilerin şantiyeyi terk etmeme eylemi sonuç verdi. İşçiler, 3 aylık alacaklarının yanı sıra ihbar tazminatlarını da aldı.

Devam eden ekonomik kriz, AKP hükümetinin ekonominin lokomotifi olarak gördüğü inşaat sektörünü küçültmeye devam ediyor. İnşaat patronları, artan malzeme fiyatlarına karşı maliyeti düşürmek adına işçi çıkarıyor. Son olarak iktidarın "Beş yıldızlı otel konforunda" diye tanıtımını yaptığı şehir hastanelerinden biri olan İzmir Bayraklı'daki entegre sağlık kampsünün inşaatında çalışan 34 işçi dün işten çıkarıldı.

Hastanenin yapımı, iktidara yakınlığı ile bilinen Gama-Türkerler Holding tarafından sürdürülürken işçiler Kulak isimli alt taşeron firma bünyesinde çalışıyorlardı. Kalıpçı olarak çalışan işçilerin işten çıkarılmalarına herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Çıkarılan işçilerin bir kısmı da İnşaat Yapı İşçileri Sendikasına üye.

PARÇA PARÇA 120 İŞÇİ ÇIKARILDI

Şantiye alanında dört farklı kalıp işini yapan ekip bulunuyor ve ekipler işçilerin geldikleri illere göre tanımlanıyorlar. İşten çıkarılan işçiler ise "Karslı ekip" olarak biliniyor. 6 aydır şantiyede olan ekip, çalışmaya 120 civarında işçi olarak başlarken sayıları son olarak 36'ya düşmüş. Geçen hafta da 15 işçi daha işten çıkarılmış, dün ise 34 işçinin daha sözleşmesine son verildi.

BİR GÜNLÜK DİRENİŞ SONUÇ VERDİ

Fotoğraf İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Twitter hesabından (@insaatiscilerii) alınmıştır

Çalıştıkları sırada işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler ise alacaklarının tamamı ödenmeden şantiyeyi terk etmeme kararı aldl. İşçilerin 7 ile 8 bin TL civarında 3 aylık maaşları ödenmemişti. İşçiler alacaklarının yanı sıra 15 günlük yevmiye tutarında ihbar tazminatı talep etti ve aldı. Maaşların asgari ücret tutarındaki kısmı bankaya yatırılırken geri kalan kısmı ise elden verildi. İşçiler, yarın şantiyeyi terk ederek memleketlerine dönecek.

Direnişin sürdüğü TARİŞ'te müfettişler inceleme yaptı