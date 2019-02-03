İş bırakan İzmir Şehir Hastanesi işçileri: Çocuğumuza ilaç alamıyoruz

Metehan UD

İzmir

İzmir Bayraklı’daki şehir hastanesinin inşaatında çalışan 380 civarında işçi 2-3 aydır ücret alamadıkları için iş bıraktı. İşçiler, yol parası bulamadıkları için şantiyeye gelemediklerini, tüplerinin bittiğini ve çocuklarına ilaç alamadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar her ne kadar inkar etse de ekonomik kriz etkilerini göstermeye devam ediyor. Krizden etkilenen sektörlerin başında ekonominin lokomotifi olarak görülen inşaat da geliyor. Artan malzeme fiyatlarından kaynaklı patronlar çözümü ya işçi çıkarmada ya da işçi ücretlerini ödememekte buluyor. Bu inşaatların arasında devlet ihaleleri de bulunuyor.

BEŞ YILDIZLI İŞÇİ SÖMÜRÜSÜ

“Beş yıldızlı otel konforunda” denilerek tanıtımı yapılan şehir hastanelerinden biri olan İzmir Bayraklı’daki entegre sağlık kampüsünün inşaatında çalışan 380 civarında işçi aylardır ücretlerini alamıyor. Hastanenin yapımı, iktidara yakınlığı ile anılan Gama-Türkerler ortaklığı tarafından yürüyülüyor. Ücretlerini alamayan işçiler alt taşeron şirket Kulak-Mev ortaklığı bünyesinde çalışıyor. Kulak-Mev ortaklığı ana binanın yapımını üstlenmiş. Şantiye daha önce de işçi çıkarmalarla gündeme gelmişti.

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CUMA GÜNÜ TAMAMEN İŞ BIRAKTILAR

Bazı işçilerin 2, bazılarının ise 3 aylık ücretleri içeride. İşçilerin bir kısmı hafta içi işbaşı yapmazken, cuma günü itibari ile işçilerin tamamı iş bıraktı. Gama-Türkerler ortaklığının proje müdürü ücretlerin yatırılacağının sözünü verse de bir gelişme olmadı. İş bırakan işçilerin yanına giden patron temsilcileri işçileri çalışması için ikna etmeye çabalasa da işçiler ücretleri yatmadan işbaşı yapmama konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

İHALENİN 2018 KASIMDA BİTMESİ GEREKİYORDU

Her iki şirket de sorumluluğu birbirine atıyor. Gama-Türkerler yetkilileri ödemenin bir kısmını yaptığını Kulak-Mev’in işçilere ödeme yapmadığını ileri sürüyor. Kulak-Mev’in yetkilileri ise ortalıkta yok. Kulak İnşaat’ın sitesinde ihalenin teslim tarihi kasım 2018 olarak belirtiliyor.

"OCAK YANMIYOR, KİRAMIZI ÖDEYEMİYORUZ"

İşçilerin büyük bir kısmı şantiyede kalıyor, diğerleri ise İzmir’de yaşıyor. İşçiler “Çocuklarımıza ilaç alamıyoruz, yol paramız olmadığı için işe gelemiyoruz. Evde tüpümüz kaynamıyor. Kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Her iki patron temsilcilerinin de söylediklerine inanmıyoruz. Gama-Türkerler bizlerin mağdur olmaması için adım atmadı ve ihale sözleşmesine uygun davranmıyor. Gama-Türkerler parayı kontrol etmiyor, ‘İş bitsin de ne olursa olsun. İş bitince de kapının önüne koyarım’ mantığıyla hareket ediyor. Krizi de biraz bahane ediyor gibi geliyorlar. Kötü yönetimi alışkanlık haline getirmişler. Şantiyedeki diğer şirketlerde sorun yok” diyor.

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