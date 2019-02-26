Bayraklı Şehir Hastanesi işçiler iş bıraktı, şantiyeye polis girdi

Metehan UD

İzmir

İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden entegre sağlık kampüsünün inşaatında çalışan işçilerin ücretlerle ilgili sorunları devam ediyor. Krize bağlı malzeme fiyatlarının artmasından dolayı işçi ücretleri sürekli olarak gecikiyor. Hastanenin ana ihalesini alan Gama-Türkerler Ortaklığı'nın alt taşeronu olan Kulak-Mev bünyesinde çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için bugün bir kez daha iş bıraktı.

Ocak ayı ücretlerini alamayan 300'e yakın inşaat işçisi iş başı yapmadı. Ödeme günüyle ilgili verilen sözler tutulmayınca işçiler dün gece yine iş bırakma kararı aldı. İşçiler muhatap bulmakta zorlanıyor, hiç bir yetkili işçilerin sorunlarına cevap vermiyor. İş bırakmanın ardından da henüz işçilerle şirket arasında bir görüşme yapılmadı.

UZUN NAMLULU TEM POLİSLERİ

İşçilerin sorunlarını çözmeyen şirketler olası bir eyleme karşı şantiyeye yine polis çağırdı. TOMA'ların ve polis araçlarının konuşlandırıldığı şantiyede uzun namlulu silahlı polisler, çevik kuvvetler ve sivil polisler yerleşmiş durumda. İşçiler, polislerin bir kısmının terörle mücadele ekibi olduğunu da söyledi. Özellikle Gama-Türker'lere ait ofislerin etrafı polis tarafından çevrilmiş.

ARAMA NOKTALARI KURULDU, POLİS DEVRİYE GEZİYOR

Pek çok noktada ise arama ve kimlik kontrolü yapılıyor. Polis araçları ise yatakhaneler ile yemekhanelerin olduğu yerlerde devriye geziyor. Şirketlerin endişesi yapılacak eyleme şantiyede çalışan diğer taşeron şirket işçilerinin de katılması. Diğer şirket işçileri de maaş ve barınma konusunda problem yaşıyor. Şu anda şantiyede gergin bekleyiş devam ediyor.

İŞÇİLER ŞUBAT BAŞINDA DA İŞ BIRAKMIŞTI

İşçiler bu ayın başında da 2-3 aylık alacakları için iş bırakmış, bir haftalık iş durdurma eyleminin ardından ücretlerin önemli bir kısmı yatmıştı. O zaman da şantiyeye polisler girmiş ve şantiye müdürü ile işçiler arasındaki tartışmada polis işçileri gözaltına almaya çalışmıştı. İşçilerin, İzmir Çevre Yolu'nu trafiğe kapatacaklarını söylemesi üzerine işçiler serbest bırakılmıştı.

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