EYT’lilerin derneği yerel seçim manifestosu yayınlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) yerel seçim öncesi yazılı açıklama yayımladı. Dernek açıklamasında hiçbir siyasi parti ile bağları bulunmadığının altını çizerek; “sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen, anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanacağız” dedi.

EYTSYDD merkezi yerel seçim öncesi yaptığı yazılı açıklama ile EYT sorununu tekrar dile getirerek yerel seçimlere ilişkin tavrını açıkladı. Dernek Yönetim Kurulu imzalı açıklamada mücadele süreçlerinde yanlarında olan basına, yazar ve gazetecilere teşekkürlerini ileterek sonuç ne olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Her seçim döneminde tüm siyasi partilerinde gündeminde olduklarını, vaad olarak beyannamelerde yer aldıklarını, mağduriyetlerinin açıkça dile getirildiğini fakat bir türlü çözüme kavuşamadıklarını belirten Dernek Yönetimi, sorunlarıyla baş başa bırakılmış Türkiye Cumhuriyeti’nin öz evlatları olduklarını dile getirdi. Geçmiş yıllarda grup ve platform olarak sürdürdükleri mücadelenin amacına değinen EYTSYDD Yönetimi: “Amacımız 08.09.1999 yılı 4447 sayılı yasanın iptali ve ABO oranlarının eski seviyelere getirilmesidir. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları çerçevesinde kurulan EYT SYD Derneği, haklı davamızın mücadelesini sürdüren legal bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Bizler, yaptığımız bütün toplantıları yasalara uygun olarak gerçekleştirirken, her söylemimizde hiçbir siyasi ideoloji veyahut partiyle alakamızın olmadığını, olamayacağını, ideolojik hesaplaşmaların içerisinde asla bulunmayacağımızı, eylem ya da protesto yapmayacağımızı ve içimizdeki mağdurların tüm saiyasi partilerin potansiyel seçmeni olduğumuzu açıkça ifade ettik” ifadelerini kullandı.

“HAK EDİLMİŞİN PEŞİNDEYİZ”

Dernek, sadece hak edilmişin peşinde olduklarını belirttikleri açıklamasında: “Emeğimizin, alın terimizin davasını savunmak boynumuzun borcudur” dedi. Bununla birlikte yaklaşan seçim sürecinde Türk Milleti olarak yerel yönetimler için oy kullanacaklarını, ikaz ve tepkilerini bu yolla dile getirebilme şanslarına sahip olduklarını ifade eden dernek yönetimi: “Açıkça ifade ediyoruz ki, bize yakışan en güzel tepki demokratik hakkımızı kullanırken; sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen, anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Söz hakkımızı elde etmemiz için seçime mutlaka katılım sağlamamamız ve oylarımızı geçerli şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu hususta aşırı ihtimam gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz” diyerek emeklilikte yaşa takılanlara geçerli oy kullanma çağrısı yaptı.

DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜRLER

“Gerek sosyal medyad gerekse sahada bu hak arayışında bizimle birlikte emek harcayan, varklıklarıyla ‘buradayız’ diye haykırani el ele, yan yana, gönül gönüle adeta yumak olan tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz ve her birine sonsuz minnettarız” cümlelerinin yer aldığı açıklamanın devamında: “Ayrıca mecliste haklı davamızı dile getiren vekillerimize, bize desteğini esirgemeyen basına, yazar ve gazetecilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri ile bu mücadeleyi dile getiren ve destek veren herkese teşekkürlerini sundular.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Sonuç ne olursa olsun mağlup sayılmayacaklarını söyleyen dernek yönetimi: “Bizler ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz, başımızı her daim dik tutarak mücadelemizi sürdürürken yılmayacağız, yorulmayacağız ve tek yürek halinde sonuç alana kadar bir arada olacağız” sözleriyle mücadelenin süreceğine dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)

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