EYT'lilerden Devlet Bahçeli'ye yanıt: Hakkımız olanı şimdi istiyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Adana Grubu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin EYT’lilerin talepleri konusunda “Erken emeklilik gündemimizde, seçim arifesinde bunu istismar etmeye gerek yok” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Çeşitli siyasi partileri ve adayları gezen EYT Adana Grubu, CHP il binasında yaptıkları basın açıklamasında isteklerinin erken emeklilik olmadığını belirterek haklarını istediklerini söylediler. Mezarda emekliliği temsilen kefenle açıklama yapan EYT Adana Grubu adına konuşan Taşkın Can, yasa geriye yürütülerek emeklilik haklarının ellerinden alındığına dikkat çekti, yasanın hem anayasaya hem de evrensel hukuk kurullarına aykırı olduğunu söyledi.

EYT mağdurlarının 31 Mart'ta sandıklara oy kullanmaya gittiğinde tercihlerinin kendilerine destek verenlerden yana olacağını kaydeden Can, “ Adana Büyükşehir’i, Çukurova’yı, Seyhan’ı, Yüreğir’i, Sarıçam’ı ve diğer ilçeleri EYT’nin hep yanında olanların, hep destekleyenlerin kazanması için oy kullanıp sandıklara da sahip çıkacağız” diye konuştu.

“MAĞDURİYET MAHKUMİYETE DÖNÜŞTÜ”

Fotoğraf: Evrensel

TBMM’de EYT mağduriyetinin giderilmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Adana Milletvekili Ayhan Barut, mağduriyetin mahkumiyete dönüştüğünü belirterek “Haklı mücadeleniz sürmekte ve biz de yanınızdayız” dedi. 27 Aralık 2018’de çıkarılan kararnameyle, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların çifte maaş alabildiğine dikkat çeken Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, haklarını alana kadar EYT’lilerin yanında olduklarını söyledi. EYT mağduriyetini hak gasbı olarak değerlendiren Adana Milletvekili Orhan Sümer de EYT’lilere destek mesajı verdi.

“EYT’YE HARCANACAK PARANIN FAZLASI BAŞKA YERLERE HARCANIYOR”

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 24 Haziran seçimlerinden sonra Mecliste EYT konusu gündeme geldiğinde CHP, İYİ Parti ve HDP mağduriyetin sonlanması yönünde destek verirken beyannamesinde vaat etmesine rağmen MHP’nin destek vermediğini hatırlattı. EYT’nin, "Emeklilikte MHP’ye takılanlar"a dönüştüğünü ifade eden Bulut, “EYT’ye harcanacak paranın çok daha fazlası başka yerlere harcanıyor. Sadece Saray'ın masrafı bile bunu fazlasıyla karşılar” dedi. (Adana/EVRENSEL)