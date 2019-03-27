27 Mart 2019 12:45

11 barış akademisyeni hakim karşısına çıktı, 3'üne ceza verildi

Barış bildirisini imzaladıkları için yargılanan 11 akademisyen, 4 ayrı mahkemede hakim karşısına çıktı; 3 akademisyene ceza verildi.

11 barış akademisyeni hakim karşısına çıktı, 3'üne ceza verildi

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

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    Cansu PİŞKİN
    İstanbul

    “Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 11 akademisyen, dört ayrı mahkemede hakim karşısına çıktı. İki akademisyenin dosyası yetkisizlik kararıyla gönderilirken, üç akademisyene ceza verildi, altı akademisyenin duruşmaları ise ertelendi.

    Barış bildirisi imzacısı 11 akademisyen dört farklı mahkemede hakim karşısına çıktı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden akademisyen Ayşe Karasu’nun İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görüldü. Mahkeme, avukatlarının talebi üzerine Karasu’nun dosyası hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyasını Ankara’ya gönderdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise duruşma görülmeden akademisyen Latife Tekin’in dosyasını yetkisizlik kararıyla Düzce’ye yolladı.

    SON SÖZÜ ‘BARIŞ’ OLAN AKADEMİSYENLERE HAPİS

    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmalarda dört akademisyen yargılandı. Akademisyen Feyza Akınerdem’in katılmadığı üçüncü duruşmada avukatı Benan Molu hazır bulundu. Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtların okunmasının ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu. Savcı, Akınerdem’in “terör örgütü propagandası” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Akınerdem hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    Bilgi Üniversitesi’nden akademisyen Neşe Bilgin’in de dördüncü duruşması görüldü. Bilgin ve avukatı İnayet Aksu’nun hazır bulunduğu duruşmada mütalaa sunan savcı, Bilgin’in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Bilgin’e de 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    Yine Bilgi Üniversitesi’nden Ali Kerem Saysel’in dördüncü duruşması görüldü. Savcı önceki duruşmalarda verdiği mütalaayı tekrar ederek Saysel’in cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Saysel, “Esas hakkındaki mütalaa hakkımda delil sunmadığı halde cezalandırılmam isteniyor. Burada bir anlamda ifade özgürlüğü yargılanmaktadır. Verilecek cezaya adaletin tesisi için ikna olmam gerekir. Ancak ikna olamıyorum. İfade özgürlüğünün barış talebiyle kullanılması yargılanamaz, barış talebi yargılanamaz” dedi. Mahkeme, “suç kastının yoğunluğu” gerekçesiyle Saysel’in 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Karar istinaf mahkemesine taşınacak.

    Dördüncü duruşması görülen bir diğer akademisyen Noemi Levy Aksu İngiltere’de olduğu için duruşmaya katılamadı. Mahkeme, Aksu’nun avukatının talebi üzerine duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.

    ANAYASAYA AYKIRI TALEBİ ‘CİDDİ GÖRÜLMEDİ’

    İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç akademisyen hakim karşısına çıktı. Beşinci duruşması görülen akademisyen Abbas Vali’nin avukatı Meriç Eyüboğlu, TMK 7/2’nin (örgüt propagandası yapmak) Anayasaya aykırı olduğunu belirterek mahkeme tarafından maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmasını talep etti. Mahkeme, Eyüboğlu’nun talebini “ciddi görülmediğinden” reddetti. Duruşma 18 Temmuz’a bırakıldı.

    Nişantaşı Üniversitesi’nden akademisyen Dilşa Deniz ABD’de olması sebebiyle duruşmaya katılamadı. Avukat Eyüboğlu, müvekkili hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme, Deniz’in ifadesinin istinabe yoluyla alınması için yazılan yazıya cevabın beklenmesine, ifadesi gelinceye kadar hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

    Bilgi Üniversitesi’nden Bahar Şahin Fırat’ın üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme, Almanya’da yaşayan Fırat’ın  istinabe yoluyla alınan ifadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemsi’nde de iki akademisyenin duruşması görüldü. Akademisyen Munzur Hatice Keneş’in sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyleyen avukat Eyüboğlu, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi.

    Üçüncü duruşması görülen akademisyen Azize Ahu Ersözlü hakkında mütalaasını sunan savcı, Ersözlü’nün cezalandırılmasını istedi. Avukat Eyüboğlu da mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Duruşma 3 Temmuz’a ertelendi.

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