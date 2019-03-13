Barış akademisyenleri davası: Bir kişiye hapis, 9 dosyada yetkisizlik
Barış bildirisine imza attıkları için haklarında dava açılan 10 akademisyen Çağlayan’da hakim karşısına çıktı.
Fotoğraf: twitter.com/BarisAkademik
‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde devam etti.
Bianet’in haberine göre 37. Ağır Ceza Mahkemesinde Arel Üniversitesinden Doç. Dr. Feryal Delfin Saygılıgil’in duruşması görüldü. Mahkeme Saygılıgil’e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı erteledi.
37. Ağır Ceza Mahkemesinde Saygılıgil’in dışında 8 akademisyen daha yargılandı. Gaye Onurer, Yüksel Tarım, Nergiz Kardaş, Ayşe Nevin Yıldız Tahincioğlu, Hulusi Hakan Mıhçı, Pınar Ecevitoğlu, Gülay Toksöz ve Hazel Başköy’ün duruşmalarında mahkeme heyeti yetkisizlik kararı verdi.
Mahkeme akademisyenlerin bildiriyi imzaladıkları yer olan Ankara’daki Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. 25. Ağır Ceza Mahkemesinde de Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Simten Coşar’ın duruşmasında mahkeme, yetkisizlik kararı vererek dosyanın terör suçlarına bakmakla görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)