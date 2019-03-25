Barış Akademisyenleri davasında 5 akademisyene hapis cezası

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandıkları davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti. 4 akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Bir akademisyene ise ertelemesiz 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) MSGSÜ'den Arş. Gör. Sinem Seçer Sipahi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. M.S., Yalova Üniversitesi'nden Arş. Gör. S.A. ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ayşegün Soysal ile Dr. Melike Acar'ın karar duruşmaları; 36. ACM'de ise Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu Acar'ın ikinci duruşmaları görüldü.

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre, 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti akademisyenler Soysal, Seçer-Sipahi, M.S. ve Acar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasını sabit görerek 15'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkeme, S.A.'ya ise aynı suçlama kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. S.A.'nın zapta yazdırılan kararı diğer cezalardan "kastının ağırlığı" ifadesiyle ayrıldı. Ertelenmeyen mahkumiyet kararı, itiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaları görülen akademisyenler Hatice Yeşildal ve Zeliha Burcu Acar mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanıkların mazeretlerini kabul edip son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmaları 11 Haziran'a bıraktı. (HABER MERKEZİ)

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