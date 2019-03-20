"Barış bildirisi"ni imzalayan dört akademisyene hapis

Barış Akademisyenleri Taylan Tarhan, Tuna Kuyucu ve İlker Birbil'e 15'er ay hapis verilerek kararlarda hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Aynı mahkeme, Nevin Zeynep Yelçe'ye 2 yıl 6 ay hapis verdi.

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre, Barış İçin Akademisyenlerin bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde devam etti. 27. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) Taylan Şahan Tarhan, Tuna Kuyucu ve İlker Birbil'in duruşmalarında kararını açıklayan mahkeme, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasını sabit görerek 15'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakılırken üye hakimlerden biri karara "cezanın alt sınırdan verilmesi görüşünde olmadığı için" muhalefet şerhi düştü.

Aynı mahkemede Akademisyen Nevin Zeynep Yelçe'ye ise aynı suçlama kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yelçe'nin zapta yazdırılan kararı diğer cezalardan "kastının ağırlığı" ifadesiyle ayrıldı. Ertelenmeyen mahkumiyet kararı, itiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak. 26. ACM'de iki; 27. ACM'de beş olmak üzere yedi akademisyenin dosyasında yetkisizlik kararı verildi. 27. ACM'de Baki Tezcan hakkında verilen yakalama emri kaldırılmadı. (HABER MERKEZİ)

Barış akademisyenleri davası: Bir kişiye hapis, 9 dosyada yetkisizlik